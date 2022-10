Libia: arrestati sette trafficanti di migranti e fermate 150 persone nel deserto – foto

La Brigata 444, affiliata al Governo di unità nazionale della Libia (Gun) basato a Tripoli, ha sequestrato sei autovetture, arrestato sette trafficanti di esseri umani e fermato 150 migranti nel deserto libico. Lo ha riferito lo stesso gruppo armato in un comunicato stampa. Durante la stessa operazione, gli uomini della Brigata 444 hanno fermato 150 persone di diverse nazionalità “che stavano attraversando illegalmente il confine libico nel tentativo di raggiungere le coste e salpare verso l’altra sponda del Mediterraneo”.

Le immagini pubblicate su Facebook dal gruppo armato, considerato tra i più forti e meglio equipaggiati della Libia, mostrano un’auto fuori strada in fiamme, alcuni presunti trafficanti stesi a terra con le mani dietro la testa, decine di migranti in apparenza subsahariani, tra cui diverse donne, venire portati via da uomini in divisa militare con il volto coperto.

Dall’inizio del 2022 al 26 ottobre – secondo il Viminale – sono giunti in Italia 79.647 migranti, a seguito di 2.044 eventi di sbarco, con un incremento del 50,78 per cento rispetto all’analogo periodo del 2021. L’aumento è da attribuirsi, in gran parte, all’incremento degli arrivi dalla Libia, dalla Tunisia e dalla Turchia, principali Paesi di partenza dei migranti. Con specifico riferimento alla Libia, il protrarsi della situazione di instabilità interna è un elemento determinante nella crescita della spinta migratoria (+75,83 per cento). In aumento rispetto allo scorso anno è il flusso proveniente dalla Tunisia che, al 26 ottobre, registra un +25,96 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Consistente è il flusso in arrivo dalla Turchia, che ha fatto registrare, dall’inizio dell’anno, un incremento del 43,02 per cento rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. In lieve calo è il flusso migratorio dall’Algeria, diretto quasi esclusivamente in Sardegna, con un decremento, al 26 ottobre, del 7,12 per cento rispetto all’analogo periodo del 2021.

Nel suo primo briefing al Consiglio di sicurezza dell’Onu tenuto nei giorni scorsi, il nuovo inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha detto che la situazione dei diritti umani in Libia è “inaccettabile”, in particolare per quanto riguarda la condizione di migranti e richiedenti asilo. “Purtroppo, la situazione dei diritti umani in Libia è ancora inaccettabile”, ha spiegato il diplomatico senegalese, riferendosi in particolare alla tragedia del 7 ottobre di Sabrata, città costiera libica dove sono stati trovati i corpi carbonizzati di decine di migranti, probabilmente vittime di un conflitto tra bande di trafficanti di esseri umani. Bathily ha sollecitato le autorità libiche a condurre “approfondite indagini” sulla tragedia a “rilasciare immediatamente” i migranti detenuti senza processo, molti dei quali africani e provenienti da Paesi dove sono in corso conflitti armati e persecuzioni su basi etniche o religiose.

