Libano, Unifil sul presunto cyber-attacco: “Adottate misure solide per la protezione dei dati”

La Forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil) prende “molto sul serio la sicurezza informatica e hanno adottato misure solide per proteggere i dati”. Lo ha reso noto la stessa Unifil, secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”. Oggi il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha accusato l’Iran e il movimento sciita libanese Hezbollah di aver tentato di violare i sistemi di Unifil con “l’obiettivo di rubare informazioni sulle sue attivitĂ nell’area”. Unifil ha riferito di essere “a conoscenza dei resoconti dei media sui commenti del ministro della Difesa israeliano oggi”, ma afferma di non avere “alcuna informazione diretta sul presunto incidente”.

Parlando oggi alla conferenza Cyber Week in corso a Tel Aviv, Gantz ha dichiarato: “Il leader del terrorismo globale e convenzionale è l’Iran. Questo vale anche per il cyberterrorismo. L’Iran opera tramite proxy come Hezbollah in tutte le dimensioni, compreso lo spazio cibernetico. Oggi posso rivelare le recenti attivitĂ malvagie condotte dalle istituzioni di sicurezza iraniane in collaborazione con Hezbollah: un tentativo di interrompere le operazioni dell’Unifil”. Secondo quanto rivelato da Gantz, Hezbollah, con il sostegno dell’Iran, “ha lanciato un’operazione informatica con l’obiettivo di rubare documentazioni sulle attivitĂ e il dispiegamento di Unifil nell’area”. Questo, ha dichiarato Gantz “è l’ennesimo attacco diretto dell’Iran e di Hezbollah ai cittadini libanesi e alla stabilitĂ del Libano”. Citato dal quotidiano israeliano “The Times of Israel”, il ministro non ha specificato quando sarebbe avvenuto l’attacco e se sia stato sventato da Unifil.

Da sempre crocevia dell’intero Medio Oriente, il Libano è anche il termometro della stabilità regionale, garantita, a nord della linea di demarcazione con Israele dalla missione di interposizione delle Nazioni Unite nel sud del Paese (Unifil), per questo il costante monitoraggio della situazione da parte dei peacekeeper è fondamentale, evitando eventuali escalation. L’Italia partecipa a Unifil con il secondo maggior contingente, pari a 1.076 militari, 278 mezzi terrestri e 6 mezzi aerei. Il contingente nazionale, attualmente rappresentato dalla Brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli, agli ordini del generale Massimiliano Stecca, è dispiegato nel settore ovest di Unifil a guida italiana è esteso su circa 1.200 metri quadrati e ha al suo interno cinque battaglioni: italiano; sudcoreano; ghanese; irlandese-polacco; malese. A est del settore ovest, si trova il Sector East a guida spagnola. Il generale Stecca comanda 3.700 uomini, tra i quali circa 1.000 militari italiani, provenienti da 16 Paesi, presenti nel settore ovest a guida italiana della missione Unifil, incastonato tra il Mediterraneo, a ovest, la città di Tiro a nord, e la linea blu (Blue Line, la linea di demarcazione tra Israele e Libano).

