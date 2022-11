Libano: il sindaco di Qana auspica riconferma del presidente del parlamento Berri

In occasione delle elezioni legislative previste domenica prossima, 15 maggio, “speriamo riconfermare il nostro gruppo parlamentare e il presidente del parlamento, Nabih Berri”. Lo ha dichiarato ai giornalisti Muhammad Kresht, sindaco di Qana, comune di circa 10 mila residenti, che si trova 10 chilometri a sud-est di Tiro, nel sud del Libano, e a circa 12 chilometri dalla linea di demarcazione con Israele.

Il sindaco, esponente del partito sciita Amal, lo stesso a cui appartiene Berri, ha ammesso “parte della responsabilità della crisi di governo” in Libano, sottolineando che “la colpa del crollo della lira e del peggioramento della crisi dipende dalla politica, dalla popolazione e dai corrotti”. Il comune di Qana è un altro esempio di convivenza tra musulmani e cristiani nel Paese dei cedri. A tal proposito, Kresht ha ricordato che il movimento Amal “è aperto alle comunità di tutto il Libano. Come sindaco di Qana, durante le festività cristiane sono sempre in prima linea alle cerimonie”. Il politico ha evidenziato che “Dio ha chiesto di pregarlo e allo stesso tempo di cooperare l’uno con l’altro”, mettendo in chiaro che “lo Stato islamico non rappresenta i musulmani, che, similmente a Gesù, vogliono vivere in pace”.

Qana (Qana di Galilea, in arabo), infatti, è un sito cristiano dove si vedono bassorilievi e altre testimonianze riconducibili a Gesù, come la nota “ultima cena”. Sito visitabile a partire dal 2000, dopo il ritiro delle Forze di difesa israeliane dal sud del Libano, Qana ospita una grotta dove si narra che si siano rifugiati i cristiani in fuga dalla Galilea ed è distante circa due chilometri dal sito dove si sarebbero celebrate le nozze di Qana, di cui si parla nel Vangelo. A tal proposito, il sindaco ha auspicato che il sito venga inserito nella lista informale dei luoghi del turismo religioso. Inoltre, Kresht spera che il sito venga visitato anche da Papa Francesco, la cui visita in Libano è attesa il 12 e 13 giugno prossimo. Al riguardo, il sindaco ha ammesso che “probabilmente il pontefice non visiterà il sito per non estendere la diatriba con Israele” circa al sito della Qana biblica. Esiste, infatti, un’altra Qana, Khirbet Qana, in Israele.

Il 15 maggio, i libanesi si recheranno alle urne per rinnovare il parlamento monocamerale composto da 128 seggi. Secondo i dati del ministero dell’Interno sono 103 le liste iscritte, con un totale di 718 candidati, il 23 per cento in più di quelle che si erano presentate alle ultime elezioni del 2018 alle quali si erano presentati 583 candidati. Gli uomini costituiscono la stragrande maggioranza dei membri delle liste, con una percentuale che si aggira intorno all’84 per cento. Inoltre, sempre secondo dati del ministero dell’Interno, in più di un terzo delle liste non sono presenti donne. In totale, alle elezioni si sono registrati circa 3,97 milioni di elettori per un totale di 15 circoscrizioni: due a Beirut; tre nel Libano meridionale a maggioranza sciita; tre nella Valle della Bekaa; tre nel Libano settentrionale dominato dai sunniti; quattro nella zona del Monte Libano.

