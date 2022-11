Libano: i caschi blu italiani sostengono gli artisti che dipingono la pace

L’arte e la pittura sono un modo per fare la pace a cui gli artisti libanesi lavorano. È questo il messaggio lanciato dai 21 artisti libanesi che hanno partecipato alla mostra d’arte “Lebanese art for peace“, organizzata venerdì 6 maggio a Shama, all’interno della base del contingente italiano inquadrato nella missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano del sud (Unifil). La mostra d’arte è nata dal desiderio di coinvolgere e sostenere artisti libanesi che di arte si sono formati e vivono. Alla mostra hanno partecipato artisti e artiste, molti dei quali laureati in belle arti a Beirut o in Italia. L’iniziativa ha visto anche il sostegno dell’Opera Principessa di Piemonte e dell’Associazione libanese laureati in Italia. Inoltre, ha rappresentato un modo di comunicare attraverso l’arte la speranza di pace di un popolo che, a giusto titolo, merita la serenità. Una delle pittrici, Suzanne, realizza le sue opere facendo un collage di tessuti e carte colorate. “Realizzo le mie opere con lo spirito dei bambini. Mi piacerebbe avere la mia città piena di colore, come Disneyland”, ha spiegato ad “Agenzia Nova” Suzanne. L’artista ha aggiunto: “Amiamo la pace, ecco perché disegniamo la pace come le città dei bambini.

La speranza verso un futuro di pace emerge anche dai dipinti di Abbas, che in una sua opera ha voluto “riflettere la situazione delle persone in questo Paese, un albero in una tempesta di fuoco che cerca di ancorarsi al suolo, ma forse non ci riuscirà”. In un altro dipinto, Abbas ha dipinto una foresta con accesi colori rossi. Non rappresentano l’autunno bensì “il caos, ma al centro il verde rappresenta una speranza, una luce nel futuro”. Da parte sua, il presidente dell’associazione degli artisti libanesi, Michel Rouhana, ha sottolineato che gli “artisti amano la vita, la pace e gli piace avere relazioni con tutti”. “E’ importante fortificare questo aspetto umanitario, di pace. Cerchiamo di essere felici. Speriamo che qualcuno ci ascolti”, ha concluso. I caschi blu italiani, impegnati a monitorare la cessazione delle ostilità nel Libano del sud, come sancito dalla risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza dell’Onu e dalle successive, lavorano per rafforzare la pace anche sostenendo la popolazione locale e, in questo caso, iniziative culturali per rafforzare la speranza di pace.

