Libano: governo valuta offerta sino-tedesca per costruzione centrali elettriche

Durante la sua ultima sessione, mercoledì 5 aprile, il Consiglio dei ministri del Libano ha concordato di negoziare con alcune aziende internazionali attive nel settore energetico, dopo che il ministero dell’Energia è entrato in contatto con un consorzio dell’azienda tedesca Siemens e della cinese Cmec (Corporazione di ingegneria meccanica della Cina). Da quanto emerso, il consorzio ha rinnovato la propria offerta per la costruzione di centrali elettriche con una capacità compresa tra 1.500 e duemila megawatt senza bisogno di garanzie internazionali o di un accordo con il Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo il quotidiano libanese “Al Akhbar”.

Il ministro dell’Energia, Walid Fayad, aveva proposto già al Consiglio dei ministri, nell’ambito della sua presentazione del piano elettrico, l’offerta che il ministero ha ricevuto il 21 marzo dal consorzio. Nello specifico, le centrali verrebbero costruite nei siti di Deir Ammar, Selaata e Zahrani. Tale offerta è arrivata dopo l’approvazione da parte del governo di Beirut, il 16 marzo scorso, del Piano elettrico, che affida al ministero competente la predisposizione del bando di gara internazionale per la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica entro un periodo massimo di due mesi.

Tuttavia, il ministro dell’Energia ha informato il governo che il tempo non è sufficiente per contrattare con un consulente globale e preparare le specifiche necessarie per il lancio del bando globale. Pertanto, tra le opzioni alternative disponibili per la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica c’è la trattativa diretta con la cordata stessa. Bloccato in una crisi senza precedenti, descritta dalla Banca Mondiale come una delle peggiori nella storia del mondo dal 1850, il Libano sta lottando per importare carburante, sullo sfondo di un crollo storico della valuta nazionale e di un prosciugamento delle valute estere.

