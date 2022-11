Libano: affluenza in calo al 41 per cento, possibile polarizzazione Forze libanesi-Hezbollah

In attesa dell’annuncio dei dati definitivi delle elezioni legislative che si sono svolte ieri, 15 maggio, i media si concentrano sulla partecipazione al voto e sugli esiti preliminari. Contrariamente alle voci che circolavano sulla possibilità di far saltare le elezioni, ieri i libanesi hanno votato nella prima consultazione elettorale da quando è scoppiato il movimento di protesta ad ottobre del 2019. Tuttavia, l’affluenza al voto è stata minore rispetto alle elezioni del 2018, passando dal 49,68 al 41,04 per cento, indice di una crescente sfiducia nei confronti della classe politica libanese. Tra le 15 circoscrizioni elettorali, quella che ha visto la percentuale di affluenza più alta è Kesrouan-Jbeil (con 56,4 e 55,4 per cento). I risultati preliminari mostrano finora che, tra i partiti cristiani, le Forze libanesi di Samir Geagea hanno ottenuto più seggi rispetto al 2018, mentre la principale formazione cristiana, la Corrente patriottica libera (Cpl), fondato dall’attuale capo dello Stato Michel Aoun, avrebbe perso alcuni seggi. All’interno delle formazioni politiche sunnite, la percentuale di affluenza alle urne ha raggiunto in media circa il 38 per cento, con un 41,82 per cento nella circoscrizione Beirut II. Da segnalare, una notevole assenza degli elettori pro Saad Hariri, l’ex primo ministro che nelle settimane antecedenti al voto ha invitato i libanesi a boicottare il voto.

Secondo quanto riferisce il sito “Lebanon 24” (vicino all’attuale premier Najib Miqati), le formazioni sciite Hezbollah e il movimento Amal avrebbero mantenuto i loro seggi (27 deputati), mentre la Corrente patriottica libera avrebbe perso terreno e dovrebbe avere 16 deputati. La Cpl non dovrebbe essere più il primo partito, scalzato dalle Forze libanesi, che questa mattina hanno annunciato di aver conquistato 23 seggi, mentre l’altro partito cristiano, Kataeb, avrebbe ottenuto 15 seggi. Si profila, quindi, una forte polarizzazione, tra Hezbollah e i suoi alleati, da un lato, e le Forze libanesi, dall’altro.

La tornata elettorale di ieri che stabilirà i 128 deputati che siederanno in parlamento ha visto numerose violazioni. In alcuni seggi elettorali le procedure di voto sono rimaste bloccate per più di 2 ore perché vi è stato un errore nella distribuzione delle tessere elettorali. Nella Bekaa settentrionale, si è cercato di impedire ai rappresentanti delle Forze libanesi (Fl) di entrare nel seggio elettorale di Baalbeck. I rappresentanti delle Fl sono stati picchiati e cacciati via, suscitando ampie polemiche. Nella circoscrizione della Bekaa settentrionale, secondo i risultati preliminari, il candidato delle Fl, Antoine Habchi, ha vinto sul candidato appoggiato da Hezbollah, Emile Rahme.

Secondo quanto riferisce il sito “Lebanon 24”, i risultati preliminari indicano che non è possibile parlare di una maggioranza forte, contrariamente a quanto previsto, e quindi la nuova scena rischia di imporre a tutti dei compromessi. I risultati parziali, indica il quotidiano libanese “L’Orient le jour”, danno l’impressione che il prossimo parlamento sarà essenzialmente composto da due blocchi, uno guidato da Hezbollah e dai suoi alleati, l’altro dalle Forze libanesi e dai loro alleati, il che suggerisce un ritorno a una forte polarizzazione paragonabile a quella che il Paese ha vissuto nel 2009.

