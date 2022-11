L’ex sindaco Pirozzi ad Agenzia Nova: “Amatrice non è rinata”

“Ricordo tutto; sono cose che non cancellerò mai dalla mente che faranno parte del bagaglio di ogni cittadino di questa terra”. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” Sergio Pirozzi, oggi consigliere regionale ma, nell’agosto 2016, quando una scossa di terremoto distrusse Amatrice era sindaco di Amatrice. “La dimensione del disastro è stato immediatamente chiara. Abitavo vicino a porta Carbonara risalente al 1400. Quella struttura aveva resistito anche al terremoto de L’aquila. Quando sono uscito di casa -ricorda Pirozzi-, non c’era luce ma la luna piena illuminava a giorno e di quella porta c’era solamente polvere. All’ingresso del Corso Umberto I era tutto distrutto”.

Anche l’orario resta fisso nella memoria. “Alle 4:15 è arrivata la prima squadra di vigili del fuoco da Posta. Il loro faro ha illuminato alcune delle strutture lesionate dalle quali uscivano le urla di paura della gente rimasta imprigionata. Mentre ci si preparava ad intervenire, alle 4:30 è arrivata la seconda scossa che ha fatto cadere quello che era rimasto in piedi. Le urla cessarono. A mio avviso è stata quella la scossa che ha ucciso più persone”. C’erano da prendere decisioni e fare cose. “Feci interrompere la linea del metano, feci portare le taniche di nafta per alimentare gli i generatori con cui illuminare l’elisuperfice che da lì a poco avrebbe cominciato il via vai degli elicotteri per portare feriti negli ospedali attrezzati di Roma e L’aquila”.

Cos’è adesso Amatrice? “Amatrice –dice anche Pirozzi- non è rinata. Non è mai morta perché è rimasto lo zoccolo duro della comunità; però quello che abbiamo, il campo e gli impianto spostivi, il cinema teatro, i centri anziani, la scuola elementare, anche la sede della proloco, sono opere realizzate con le donazioni degli italiani e ricostruite da comune e commissario straordinario nella fase emergenziale, quindi a due o tre anni dal sisma”. Pirozzi ricorda tutti i principali sostenitori di Amatrice. “Sei milioni di euro da Angela Merket per l’ospedale che sarà pronto nel 2023; oppure i sette milioni di euro per realizzare la scuola donati da Sergio Marchionne, quando era amministratore della Ferrati. La scuola porta il suo nome”.

L’ex sindaco ricorda anche con commozione la grande mobilitazione a livello mondiale che c’è stata per sostenere Amatrice, patria della pasta all’amatriciana. “Ricordo i 100 euro arrivati dal Nepal, oppure i 70 dal Sierra Leone. Conservo con affetto il bastone contro i malefici e gli spiriti maligni che mi inviò uno stregone del Burkina Faso. Una catena di ristoranti giapponese, invece, organizzò in Giappone la settimana della pasta alla amatriciana raccogliendo un milione di euro. Tutti momenti successivi al terremoto che sono ricordati in un sito internet realizzato qualche mese fa, www.amatricericorda.it”.

Aiuti arrivati da ogni angolo del mondo, quindi, serviti per realizzare strutture. “Superati gli anni dell’emergenza e del commissariamento, -continua Pirozzi- non è stata realizzata più nessuna opera pubblica. Basti pensare all’istituto alberghiero che non è andato oltre la posa della prima pietra avvenuto lo scorso anno. La Regione Lazio ha dovuto anche rifare una nuova gara. Delle circa 3500 unità abitative distrutte o danneggiate, ne sono state realizzate un centinaio. Serve –conclude Pirozzi- un nuovo modello per gestire le ricostruzioni dopo i disastri”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram