L’ex segretario Nato Rasmussen: “Sì ad esercitazioni congiunte Nato-Taiwan sul suolo europeo”

L’ex segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, ha invitato l’Alleanza atlantica e i Paesi del Vecchio continente a tenere esercitazioni militari congiunte con Taiwan “sul suolo europeo”, nel tentativo di scongiurare un’azione di forza da parte della Cina. L’ex primo ministro della Danimarca si è così espresso durante una conferenza tenuta oggi a Taipei, nell’ultimo giorno della sua visita all’isola. Il politico danese ha escluso che un’espansione verso est della Nato “sia la soluzione più efficace per affrontare le problematiche nell’Indo-Pacifico”, riconoscendo però l’importanza di stringere alleanze regionali a carattere difensivo come il patto Aukus, stipulato da Regno Unito, Australia e Stati Uniti. Nell’eventualità di un conflitto nello Stretto innescato dalla Cina, la Nato dovrebbe reagire con “determinazione”, prestando assistenza militare a Taiwan e avvertendo la Cina delle “sanzioni economiche profonde e a tutto campo” cui incorrerebbe in caso d’invasione.

“Gli alleati della Nato, compresi i Paesi europei, potrebbero svolgere un ruolo centrale nel dimostrare che i costi per la Cina di un attacco a Taiwan sarebbero così elevati, (spingendo) la leadership di Pechino a pensarci almeno due volte prima di attaccare l’isola”, ha detto Rasmussen. L’ex premier danese ha inoltre fatto riferimento alla guerra in Ucraina, accusando la Cina di non essere dissimile da “un’autocrazia aggressiva che minaccia un piccolo stato democratico”. “Il modo più importante per scoraggiare un’azione cinese nei confronti di Taiwan è garantire la vittoria dell’Ucraina nel conflitto in corso”, ha evidenziato, avvertendo che la vittoria di Mosca potrebbe costituire un esempio per i “dittatori” di tutto il mondo e provare l’efficacia dell’aggressione militare.

