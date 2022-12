Letta: “Sul Qatargate ci dichiareremo parte lesa”

Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nel corso di una manifestazione a Roma ha parlato di “un partito e di una coalizione fatta di gente perbene. Non accetteremo mai – ha scandito dal palco – tutta la sporcizia che arriva da uno scandalo inaccettabile, per cui abbiamo chiesto la commissione di inchiesta a Bruxelles, per cui ci dichiareremo parte lesa e per cui chiederemo che i responsabili di quelle porcherie paghino il conto”. Parlando ancora dello scandalo corruzione legato al Qatar, il segretario ha aggiunto: “Rigettiamo quelle porcherie con tutta la nostra forza perché la nostra Europa è quella di David Sassoli”.

Parlando delle elezioni regionali in Lazio e Lombardia, in programma il 12 e 13 febbraio, il segretario dem ha affermato: “Siamo in grado di rovesciare tutte le tendenze che vedono la destra favorita”. In Lombardia, ha chiarito, la destra “si è divisa dimostrando il fallimento di quell’esperienza regionale, mentre nel Lazio Alessio D’Amato ha fatto della Regione un esempio virtuoso sui vaccini e la lotta al Covid: è la persona giusta”.

Sul futuro del Pd, tra il Congresso e il futuro nuovo segretario, Letta si è detto fiducioso: “Il Partito democratico ha davanti un percorso lungo, complicato, un percorso in cui dobbiamo rinnovarci attraverso il Congresso” ma “insieme saremo in grado di vincere le prossime elezioni”.

