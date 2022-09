Letta: “Noi abbiamo parlato dell’Italia del futuro, la destra di quella del passato”

In questa campagna “noi abbiamo parlato dell’Italia del futuro”, la destra “dell’Italia del passato”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, dal palco della manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Pd-Italia democratica e progressista in piazza del Popolo, a Roma. Noi abbiamo fatto una scelta a favore dell’ambiente, “sapendo che dall’altra parte c’è una destra negazionista sul clima”. “La campagna elettorale è iniziata con la Marmolada ed è finita con le Marche”, ha aggiunto.

Abbiamo fatto la scelta di “difendere la Costituzione italiana. Vogliamo difendere la Costituzione nata dalla Resistenza e dall’antifascismo e non permetteremo che venga stravolta dalla destra”, ha aggiunto. Noi abbiamo fatto la scelta di “un’efficiente sanitĂ pubblica per tutti, vogliamo togliere il tetto alle spese per il personale sanitario e investire sui medici di famiglia”. La piazza vera è quella di stasera, “non quella della destra di ieri, che ha detto cose intollerabili sulla scienza, sulla salute e sul Covid” ha proseguito.







In Ucraina “ho visto il dolore di un popolo e la sua volontĂ di resistere, poi sono tornato in Italia e ho sentito Berlusconi che vuole sostituire Zelensky con una persona per bene, Giorgia Meloni che sostiene l’Ucraina ma guarda ad Orban”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, dal palco della manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Pd-Italia democratica e progressista in piazza del Popolo, a Roma. “Domenica c’è una scelta tra l’Europa dei diritti e l’Europa che li nega, tra un’Italia che conta in Europa e un’Italietta”, ha aggiunto.

“Abbiamo fatto molto, dalla riforma degli ammortizzatori sociali al fondo per la paritĂ di genere ma, se non si fosse interrotto il dialogo sociali, si sarebbe potuto fare di piĂą, perchĂ© sul tavolo c’erano la riforma delle pensioni, il salario minimo e il taglio del cuneo fiscale”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine della manifestazione di chiusura della campagna elettorale.







