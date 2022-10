Letta al Congresso del Pse: “L’Europa funziona solo eliminando il diritto di veto”

“E’ l’unico modo per lavorare insieme. L’unanimità non viene mai utilizzata per l’interesse generale ma per arrogarsi un vantaggio per interessi personali e di breve termine”

L’Unione europea può funzionare solo eliminando il diritto di veto e la regola dell’unanimità . Lo ha detto il segretario del Partito democratico (Pd), Enrico Letta, intervenuto al Congresso del Partito dei socialisti europei (Pse) a Berlino. “E’ l’unico modo per lavorare insieme”, ha spiegato Letta, per il quale l’unanimità “non viene mai utilizzata per l’interesse generale ma per arrogarsi un vantaggio per interessi personali e di breve termine”.

I populisti e l’estrema destra – ha continuato Letta – vincono quando l’Unione europea non produce risultati. “Nel 2020-21 l’Europa stava portando risultati grazie ai vaccini, al Next Generation Eu” e questo si è riflesso negli appuntamenti elettorali. Pertanto, ha continuato il segretario del Pd, “dobbiamo spingere l’Ue a essere migliore: più integrazione, più risultati, più risposte a domande concrete da parte delle persone”. “In Italia la legge elettorale prevede la possibilità che 4 milioni di italiani all’estero votino. Tra costoro noi abbiamo ottenuto la maggioranza assoluta. Abbiamo perso le elezioni in casa”, ha ricordato Letta. “Siamo molto bravi con le persone globalizzate, meno bravi con coloro che vivono nel Paese” alla luce delle “tante questioni legate alle condizioni di vita difficili, alla crisi energetica”, ed è quindi indispensabile che “l’Ue dia una risposta a tutto questo”, ha affermato

Letta ha inoltre sottolineato il lavoro dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, “nel tenere insieme i Paesi europei anche in un contesto in cui il diritto di veto funziona nella politica estera e di sicurezza”. “L’Europa può essere unita ma bisogna eliminare il diritto di veto anche su altre questioni fondamentali della nostra vita” comune, ha continuato il segretario del Pd. Ci sono partiti che immaginano un’Europa “à la carte” ma questo sarebbe “la morte dell’Europa”.

Nel corso del Congresso, il segretario del Pd si è fermato a parlare con la premier finlandese, Sanna Marin, e il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez.

