Letta all’Assemblea: “Innamorato del Pd, non costruirò un altro partito”

"È stato giusto tenere duro e arrivare qui oggi. Le amarezze e le ingenerosità le tengo per me"

“Esco più determinato di quanto ho cominciato, esco più innamorato del Pd di quando ho cominciato”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta intervenendo nel corso dell’assemblea nazionale del partito.”È stato giusto tenere duro e arrivare qui oggi. Le amarezze e le ingenerosità le tengo per me”, ha aggiunto Letta, assicurando che non costruirà un altro partito alternativo al Pd. Poi l’invito ai candidati: “Parlatevi tra di voi, il futuro del partito dipende dalla capacità di costruire tra di voi linguaggi e modi di essere che vi permettano di essere diversi ma di capirvi nei momenti essenziali”. “Al segretario o alla segretaria dico che deve avere il tempo di pensare a cosa dire agli italiani e italiani, di costruire un progetto che parli alla vita delle persone”. Il segretario del Pd ha chiesto ai candidati in corso alla segreteria di “risollevare quello che siamo, rilanciare la storia ma soprattutto scriverne una nuova”. “Oggi questo è possibile perché abbiamo fatto un percorso complicato in questi mesi. Io stesso avrei voluto fosse più rapido”, ha aggiunto.

“Il Manifesto del valori che oggi sarà votato in assemblea dal Pd “avrà bisogno di un passo ulteriore per renderlo fruibile all’esterno” ed è “un testo che può essere migliorato ma è evidente che è importante approvarlo oggi. Quindi vi chiediamo di votare questo testo e poi di portarlo sui territori”, ha detto il segretario Dem. Dai risultati della Bussola, lo strumento di consultazione della base dem, emerge che “la nostra è una vera comunità, non è un cartello elettorale. Una comunità che non considera il proprio capo il centro di tutto” ma “è la comunità il centro di tutto. Così come emerge una forte richiesta di unità e di lasciar fuori le divisioni”, ha aggiunto.”Oggi approviamo questo testo, il Manifesto per la nascita del nuovo Pd, che è è la base politica del nuovo partito. Chi lo vota, vota a favore della base politica della nascita del nuovo Pd, a tutti gli effetti”, ha detto il segretario dem, sottolineando che “è un testo netto, molto forte in alcuni suoi colori, equilibrato che consente al nostro partito di espandersi” e “che ci fa essere la grande forza politica di equilibrio istituzionale del Paese”, ha concluso.

L’Assemblea nazionale costituente “approva il Manifesto per il Nuovo Pd ‘Italia 2030′”. E’ quanto si legge nel testo della proposta di dispositivo che oggi il segretario, Enrico Letta, chiederà all’Assemblea nazionale del Pd di votare. È su questo testo che Letta ha condotto la mediazione con i quattro candidati e con Roberto Speranza nelle ultime 48 ore. “Il Manifesto – continua il documento – è la base politica della nascita del Nuovo Pd e l’Assemblea invita circoli e aderenti a una mobilitazione nazionale finalizzata a diffonderne e discuterne i contenuti. Il Manifesto non ha effetti abrogativi della Carta dei valori elaborata al momento della fondazione del Pd. L’Assemblea decide di tenere aperta la fase costituente valutando la necessità di un tempo più lungo da offrire ai territori e agli organismi dirigenti eletti dal Congresso per approfondimenti ed eventuale introduzione di nuovi modelli organizzativi”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram