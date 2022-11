Moratti: “Io liberale e popolare. Ho chiesto a Fontana e Majorino di fare una campagna leale”

"Dal centrodestra mi hanno offerto diverse cariche, ma non mi interessano. Ho scelto con coraggio di essere al servizio della mia regione, come feci quando da tecnica mi hanno chiamato per gestire il piano vaccini"

Il giorno dopo l’ufficializzazione della candidatura di Pierfrancesco Majorino per le elezioni regionali in Lombardia, Letizia Moratti torna a parlare della sua di candidatura. Per il Terzo Polo, con l’obiettivo “di riempire il vuoto politico che si sta creando nel centro”, afferma l’ex vicepresidente della Regione a “Otto e mezzo”, su La7. “Io mi definisco liberale e popolare. Se mi devo riconoscere in un’etichetta, mi riferisco alla Dottrina sociale della Chiesa. Ma queste sono gabbie e gli elettori vogliono poter fare riferimento a persone competenti e di esperienza”.

Moratti è cosciente di partire “svantaggiata”, ma – assicura “se ci si misura sui temi io penso di poter vincere”. “In Lombardia seguirò lo stesso metodo che mi ha portato a vincere Expo – afferma – valorizzando il territorio attraverso la sfida del digitale, delle infrastrutture, del rilancio delle medie e piccole imprese. Non penso che gli elettori in questo momento guardino le etichette, noi lombardi siamo molto concreti. Io penso di avere visione, esperienza e competenza. Desidero misurarmi sui contenuti e non ho paura di misurarmi con nessuno. Con la frantumazione e il 37 per cento astensione, mi pare chiaro che ci siano mondi che non si riconoscono più nelle attuali proposte politiche”.

Moratti: “Ho chiamato Fontana e Majorino”

A proposito della candidatura di Majorino, Moratti ha rivelato: “Oggi ho chiamato sia Majorino che Fontana e ho chiesto loro di fare una campagna leale, perché l’interesse dei nostri cittadini è che ci si misuri sui contenuti e non sugli schieramenti. Sicuramente in questo momento c’è un grande fermento in politica, con una destra-destra e una sinistra-sinistra. Mi aspetto grandi sorprese”.

Moratti: “Centrodestra mi ha offerto diverse cariche”

Riguardo alla fine burrascosa con il centrodestra e il governatore Fontana, l’ex assessore chiarisce: “Io sono coerente con le mie idee perché nel centrodestra in questo momento non c’è più il centro. Non disconosco nulla di quello che ho fatto, ma lo scenario è mutato. L’onestà intellettuale vuole che si prendano scelte diverse a seconda degli scenari, proprio come quella che ho preso, in discontinuità rispetto alla mia storia”. E poi rivela: “Dal centrodestra mi hanno offerto diverse cariche, ma non mi interessano. Ho scelto con coraggio di essere al servizio della mia regione, come feci quando da tecnica mi hanno chiamato per gestire il piano vaccini. Per questo ho scelto di lasciare una poltrona, di non accettare altri incarichi e mettermi a disposizione di miei cittadini. Il centrodestra mi ha proposto diversi incarichi, tutti molto importanti. C’è stata un’ipotesi come ministro del governo Meloni, ma non si è concretizzata. E anche incarichi in aziende partecipate importantissime”

