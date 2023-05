L’Emilia-Romagna chiede di sospendere le tasse per i Comuni alluvionati. Sono 23 mila le persone sfollate

È confermata anche per domani l’allerta rossa, ma in un’area inferiore rispetto a oggi, per criticità idraulica su bassa collina, pianura e costa romagnola. Allerta arancione per criticità idrogeologica poi nelle aree collinari della Romagna e dell’appennino bolognese, dove persistono condizioni favorevoli allo sviluppo e all’evoluzione di frane già attivatesi nei giorni scorsi. Per la giornata di domani – si legge ancora – non sono previste piogge né innalzamenti dei livelli idrometrici, che si stanno lentamente abbassando. Tuttavia, rimane alta l’attenzione per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua e che gravano sul reticolo secondario e di bonifica. Sono 1.629 i volontari al lavoro in questo momento in Emilia-Romagna. Di questi, 343 sono volontari dell’Emilia-Romagna, 419 appartengono alle organizzazioni nazionali di volontariato e 867 alle colonne mobili regionali di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Alto Adige, Lombardia, Lazio, Toscana, Abruzzo, Liguria, Valle d’Aosta e Umbria. A queste si stanno aggiungendo i volontari attivati, per il tramite del Dipartimento nazionale di Protezione civile, dal Meccanismo europeo di mobilitazione. Già arrivato un primo contingente di 25 componenti provenienti dalla Slovacchia e in questo momento diretti nel ravennate.

Il Bilancio dei danni

L’alluvione ha devastato oltre 5 mila aziende agricole e allevamenti in una delle aree più agricole del Paese con una produzione lorda vendibile della Romagna pari a circa 1,5 miliardi di euro all’anno che moltiplica lungo la filiera grazie ad un indotto di avanguardia, privato e cooperativo, nella trasformazione e distribuzione alimentare che è stato fortemente compromesso. Ai danni sulla produzione agricola si aggiungono quelli alle strutture come gli impianti dei frutteti, le serre, gli edifici rurali, le stalle, i macchinari e le attrezzature perse senza contare la necessità di bonificare i terreni e ripristinare la viabilità nelle aree rurali. Sono centinaia le aziende agricole che rischiano di scomparire con in terreni segnati da frane e smottamenti ma a preoccupare sono anche i danni alle infrastrutture con strade interrotte e ponti abbattuti con difficoltà a garantire acqua e cibo agli animali isolati per le interruzioni nel sistema viario. L’alluvione ha invaso i campi con la perdita di almeno 400 milioni di chili di grano nei terreni allagati dell’Emilia Romagna. Sono a rischio nell’intera filiera almeno 50mila posti di lavoro tra agricoltori e lavoratori dipendenti nelle campagne, nelle industrie e nelle cooperative di lavorazione e trasformazione. Dal punto di vista della quantificazione dei danni alle strade, “abbiamo stimato oltre mezzo miliardo di euro. Manca tutta la parte delle strade comunali, quindi questo dato aumenterà”, ha comunicato il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

La visita di Meloni

Ieri il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è receata nelle zone alluvionate per prendere visione da vicino degli effetti dell’emergenza causata dal maltempo degli ultimi giorni. Il lavoro del governo “è quello di garantire risposte immediate, ed è il motivo per cui volevo venire qui oggi, evitando passerelle”, ha detto Meloni. Fare una quantificazione dei danni è difficile. “So che sono ingenti, ma finché la situazione non si fermerà è difficile”, ha detto Meloni. Serve mobilitare molte risorse e il governo è al lavoro per capire dove trovarle. “Prenderemo tutti i provvedimenti necessari ad esentare le aziende e i cittadini dal pagamento delle imposte”, ha promesso il presidente del Consiglio. Occorre lavorare sugli indennizzi e sulla ricostruzione, “ma questo richiede una stima completa e una semplificazione per quanto riguarda le procedure”, ha specificato la premier. Una possibile fonte di finanziamento è il piano di resilienza. “Sono contenta che si parli di Pnrr” perché vuol dire che “si è d’accordo” anche su una sua revisione, “ma credo che in questa fase occorra lavorare più su altri fondi europei e il Fondo europeo di solidarietà è uno dei fondi che possono essere utilizzati”. Il presidente del Consiglio punta sul Consiglio dei ministri di martedì per “ottimizzare i provvedimenti”.

Il premier non ha nascosto l’umanità visitando le zone colpite dal maltempo: “Siete molto bravi, portare le cose da mangiare nell’acqua, è molto bello quello che fate, mi dispiace”, ha detto agli alluvionati. “C’è bisogno di molto lavoro, ma ho trovato cittadini molto orgogliosi che stavano lavorando e dicevano ‘ci rimettiamo in piedi”, ragazzi giovanissimi che arrivano da tutte le parti per dare una mano”. Infine lo spazio alla commozione: “Sono voluta scendere in posti a caso e mi sono anche commossa. Ho trovato gente commossa dalla tragedia ma anche dalla speranza”, ha concluso Meloni.

La richiesta di aiuto al meccanismo di protezione civile Ue

Sempre nella giornata di ieri le autorità italiane hanno attivato il meccanismo di protezione civile dell’Ue. La richiesta di assistenza riguarda attrezzature di pompaggio ad alta capacità. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Ue è stato in costante contatto con le autorità italiane, che stanno attualmente valutando le offerte, e l’Ue è pronta a fornire ulteriore aiuto se necessario.

Il Meccanismo di protezione civile dell’Ue sta mobilitando le attrezzature per il pompaggio dell’acqua da inviare all’Italia. Stando a quanto riferito dalla Commissione Ue, infatti, a seguito di una nuova richiesta di assistenza da parte dell’Italia, il Meccanismo di protezione civile europeo sta mobilitando una serie di strumentazioni provenienti da Austria, Bulgaria, Germania, Francia, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia per aiutare le autorità italiane a far fronte alle alluvioni.

Allagamenti e frane

La Regione Emilia-Romagna ha riferito che si sono registrati 58 allagamenti in 43 comuni: 15 Comuni nel bolognese, 14 nel ravennate, 12 Comuni nel forlivese-cesenate e due nel riminese. Sul fronte del dissesto idrogeologico, le frane sul territorio sono state circa 290: 104 in provincia di Forlì Cesena; 90 in provincia di Ravenna; 45 in provincia di Bologna; 14 in provincia di Reggio Emilia: Canossa, Baiso, Carpineti, Toano, Villa Minozzo, Ventasso; 13 in Provincia di Rimini. Sul fronte della situazione sulle strade, al momento sono totalmente chiuse 544 strade tra comunali e provinciali, di cui 224 chiuse parzialmente. Complessivamente 255 a Bologna, 128 in provincia di Forlì-Cesena, 127 nella provincia di Ravenna e 34 nel riminese. Sono infine 23 i fiumi e corsi d’acqua esondati, anche in più punti.

