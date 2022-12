Francia: Macron vede allontanarsi l’ipotesi della maggioranza assoluta all’Assemblea nazionale

Il presidente francese Emmanuel Macron comincia a vedere allontanarsi l’ipotesi di ottenere la maggioranza assoluta all’Assemblea Nazionale alle prossime elezioni legislative, previste per il 12 e 19 giugno. Ensemble!, la coalizione che sostiene il capo dello Stato, composta dal suo partito, la Republique en Marche, e dal Movimento democratico (MoDem), insieme a Horizons e Agir, dovrebbe ottenere tra i 250 e i 290 deputati. Questo è quanto emerge da un sondaggio realizzato da Ifop-Fiducial per l’emittente televisiva “Lci”. Il risultato sfiorerebbe solamente la soglia dei 289 seggi su 577 necessaria per la maggioranza assoluta. Il principale rivale di Macron adesso è Jean-Luc Mélenchon, leader della Nuova unione popolare, ecologica e sociale (Nupes), l’alleanza che vede uniti i principali partiti di sinistra d’oltralpe, data tra i 195 e i 230 seggi. Il duello è stato anticipato dal voto dei francesi residenti all’estero, che hanno espresso le loro preferenze una settimana prima dei concittadini della Francia metropolitana. I candidati macroniani si sono aggiudicati 8 circoscrizioni su 11, mentre quelli della Nupes si sono quasi tutti qualificati per il ballottaggio.

Dopo le presidenziali, Macron è rimasto in disparte dalla politica nazionale concentrando la sua attenzione sulla crisi ucraina. Limitando gli interventi e le uscite pubbliche dedicate agli affari interni, il capo dello Stato ha sfruttato la sua posizione di forza lasciando un vuoto in una campagna elettorale già di per sé sottotono. A dimostrazione di questo atteggiamento c’è il ritardo con cui è stato annunciato il nuovo governo, arrivato quasi un mese dopo il secondo turno delle presidenziali. Una strategia già vista prima delle presidenziali, che non sembra essere stata sfruttata al massimo dagli avversari. In questi ultimi giorni l’inquilino dell’Eliseo è però tornato sulla scena nel tentativo di mobilitare il suo elettorato. Il presidente francese ha compiuto una visita a Cherbourg incentrata sula tema della sanità e una a Marsiglia sull’educazione, prima di rilasciare un’intervista ai quotidiani regionali. Macron adesso deve convincere i francesi del “nuovo metodo” promesso durante la campagna delle ultime presidenziali. Lo scopo è quello di mostrarsi il più inclusivo possibile, aprendo il dialogo a tutte le parti sociali. In questo quadro si inserisce la promessa di creare un Consiglio nazionale della rifondazione. Un’istanza che sarà lanciata all’indomani del voto e alla quale parteciperanno “forze politiche, economiche, sociali e associative”, ha spiegato Macron, che vuole coinvolgere anche dei cittadini scelti mediante sorteggio. Tutti verranno coinvolti nei principali cantieri delle riforme in programma che dovranno rispondere a “cinque obiettivi” fissati dal titolare dell’Eliseo. “L’indipendenza, il pieno impiego, la neutralità dal carbone, i servizi pubblici per l’uguaglianza delle opportunità e la rinascita democratica con la riforma costituzionale”, ha spiegato Macron nell’intervista alla stampa regionale.

Tuttavia, per convincere l’elettorato, il presidente deve mettere sul tavolo misure più concrete, destinate soprattutto a difendere il potere d’acquisto, considerato come la principale preoccupazione dei francesi secondo tutti i sondaggi. Per contrastare l’aumento dei prezzi dei beni alimentari e dell’energia, la prima ministra Elisabeth Borne ha annunciato che dopo l’estate sarà versato nei conti delle famiglie più povere un aiuto che sarà definito in dettaglio nei prossimi mesi. Un modo per soddisfare le esigenze dei francesi, prima della tanto contestata riforma delle pensioni, sulla quale si annuncia un nuovo braccio di ferro tra esecutivo e sindacati.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram