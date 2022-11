Mattarella firma la legge di Bilancio. Meloni convoca i sindacati a palazzo Chigi il 7 dicembre

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato la legge di Bilancio. Il provvedimento passa ora all’esame delle Camere. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato, per il prossimo 7 dicembre alle ore 12:15, i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl per un ulteriore confronto sulla legge di Bilancio. L’incontro si terrà a Palazzo Chigi.

“Abbiamo dovuto definire la manovra finanziaria in pochissimo tempo e ciononostante non abbiamo rinunciato a delineare – attraverso le prime misure – una traiettoria nitida e scelte che danno una chiara indicazione su quelle che saranno le priorità della nostra azione. La crescita economica – a partire certamente dalla messa in sicurezza del tessuto produttivo, in particolare in riferimento alla principale delle emergenze che abbiamo di fronte, ovvero il caro energia –, l’attenzione verso chi produce e il rafforzamento del ceto medio, ma anche il sostegno alle fasce sociali più deboli, alla famiglia, alla difesa del potere d’acquisto dei cittadini e ai redditi più bassi”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferendosi alla Legge di Bilancio. “Molti provvedimenti messi in campo confermano gli impegni che ci eravamo assunti”, aggiunge il premier che elenca: “30 miliardi, liberati con la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, sono andati interamente sul caro bollette per sostenere famiglie e imprese; incremento del 50 per cento dell’assegno unico per i figli nel primo anno di vita del bambino e nei primi tre anni per le famiglie che hanno 3 o più figli; riduzione al 5 per cento dell’Iva per i prodotti della prima infanzia; 500 milioni per combattere il caro carrello per famiglie più deboli; rese strutturali le misure in sostegno alle persone con disabilità; indicizzazione delle pensioni in aiuto degli importi più bassi, partendo da una rivalutazione del 120 per cento alle pensioni minime; taglio del cuneo fiscale del 2 per cento per i redditi fino a 35.000, aggiungendo un ulteriore 1 per cento di taglio per i redditi fino a 20.000; innalzamento della tassa piatta per le partite iva con fatturato fino a 85.000; primo step del ‘Più assumi, meno paghi’; detassazione dei premi produttività per lavoratori dipendenti”. “Interventi che – conclude – incarnano una visione sociale, con una grossa attenzione al tessuto economico della Nazione. Molti provvedimenti e risorse sono stati dedicati proprio alle realtà produttive, per ribadire un principio troppe volte messo in discussione in passato e su cui invece questo governo ha le idee ben chiare: non esiste welfare e non c’è Stato sociale se non c’è a monte chi genera ricchezza”.

