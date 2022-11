Legge di Bilancio, Bonomi (Confindustria): “E’ una manovra a tempo”

Quattro mesi e poi chi lo sa. Carlo Bonomi scorre l’elenco delle misure approvate lunedì sera dal governo Meloni e subito trova la quadra del pensiero: “È una legge di bilancio a tempo”, riassume sicuro il presidente di Confindustria in una intervista alla “Stampa”. Poi si spiega: “Giustamente, hanno concentrato due terzi degli interventi sul caro-energia, ma solo sino al 31 marzo. Bisognerà capire cosa succederà dopo. Oggi la legge di bilancio è prudente sui saldi, lo apprezziamo. Ma il primo aprile cosa ci aspetta?”. Il numero uno degli industriali vede poco o nulla di fatto sul cuneo fiscale, contesta la strategia del taglio delle tasse, chiede una politica industriale vera, teme un autunno/inverno di tensioni e denuncia la manifesta carenza di prospettive. Sono i tempi più difficili, ammette. E, se non bastasse, “sulla manovra pendono tre incognite. La prima è il tempo, la sua durata, cose a cui nessuno sembra pensare. Poi c’è la politica: è evidente che sono state prese decisioni per accontentare le diverse anime della maggioranza, e questo viene prima delle vere urgenze del paese. La terza è che mancanza di visione. Sulla lotta alla povertà, come su occupabilità e produttività”.

“Se l’obiettivo, – osserva Bonomi – specialmente in una fase di rallentamento congiunturale, fosse lavorare sul Pil potenziale e la crescita del Paese, i provvedimenti dovrebbero puntare in questa direzione. Se invece l’approccio è tenere insieme le varie anime della maggioranza, prendere intanto micro-decisioni e spostare tutto avanti di tre mesi, è molto diverso. A noi imprenditori preme la prima scelta, non la seconda”. Salva il capitolo calmiera-energia: “Si, è importante, come chiedevamo. Certo ci sarebbe piaciuto più un intervento alla tedesca che il credito d’imposta sui costi energetici, ma va bene. Però sono fondi che finiscono a marzo. Se ad aprile puntano a nuove misure tutte in deficit, sarebbe meglio dirlo subito”. Altro di soddisfacente: “È un bene che si sia tenuta la barra dritta sulla finanza pubblica”.

Quanto alla fine del Reddito di cittadinanza: “È un annuncio. Dicono che vogliono intervenire, però non evidenziano su quali politiche possano assicurare l’accesso al lavoro e la tutela sociale. Si daranno soldi ai centri pubblici per l’impiego che sono stati un fallimento? Avremo un sistema pubblico-privato? Si è preso tempo senza dire come intervenire per alzare l’occupabilità”. Sul cuneo fiscale invece “non si fa un intervento decisivo. Il mini-taglio aggiuntivo vale 46 euro lordi in più al mese ai dipendenti con meno redditi. Poco più di nulla. Serviva un taglio energico. La politica non si è assunta la responsabilità di farlo e coprirlo, ma offre nuovi forfait alle partite Iva. I soldi ci sono. La spesa pubblica supera i mille miliardi, riallocare qualche miliardo necessario a un taglio contributivo significativo non è impossibile. Se si fosse voluto incidere, si sarebbero trovati i mezzi”, ha concluso Bonomi.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram