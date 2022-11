Lega: Salvini lavora alle liste. Pronti a correre Barbuto, Valditara e Pepe

Sono ore di lavoro per Matteo Salvini, anche in vista della formazione delle liste. Lo riferisce il partito in una nota, sottolineando che l’obiettivo è confermare la Lega come il partito dei sindaci, degli amministratori locali e dei giovani. Il leader della Lega – si legge ancora – sta ascoltando e ascolterà il territorio, oltre a tutti i dirigenti. Tra i volti nuovi, oltre al presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, Mario Barbuto, ci sono intellettuali come il professor Giuseppe Valditara ed esponenti dell’ambientalismo pragmatico come il presidente di FareAmbiente Vincenzo Pepe. Non mancheranno, nelle liste della Lega – proseguono -, esponenti delle Forze dell’Ordine, del mondo dei balneari e della sanità, alcuni grandi imprenditori, sportivi ed editori. Nelle prossime ore verranno ufficializzati altri nomi.

