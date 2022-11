La Lega in Piemonte conferma i parlamentari uscenti

La Lega ha presentato i candidati che correranno per le elezioni in Piemonte. Si tratta in tutti i casi di parlamentari uscenti. Al Senato sono state confermate le voci raccolte da ‘Agenzia Nova’. I due senatori uscenti Marzia Casolati e Giorgio Bergesio correranno negli uninominali rispettivamente a Torino città e a Cuneo. Mentre alla Camera i candidati saranno Elena Maccanti (parlamentare uscente e consigliera del Comune di Torino), Riccardo Molinari (presidente del gruppo Lega alla Camera dei deputati), Alessandro Vigna (parlamentare uscente) e Alberto Luigi Gusmeroli (anche lui uscente).

Ecco i dettagli delle liste:

Uninominale Camera: Elena Maccanti, Alessandro Vigna, Alberto Luigi Gusmeroli, Riccardo Molinari.

Uninominale Senato: Marzia Casolati (Torino città), Giorgio Bergesio (Cuneo).

