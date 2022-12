Lega, Fontana: “Nessuno ha mai pensato di mettere in discussione la leadership di Salvini”

Credo sia un gesto di grande generosità e che, in effetti, in un momento così drammatico, qualunque risorsa debba essere valutata ed eventualmente utilizzata, ha detto ancora

“La Lega è di Salvini e nessuno ha mai pensato di mettere in discussione la leadership”. Lo ha detto il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana stamattina a Rainews24 sottolineando che quella della Lega divisa tra il partito di Salvini e quello “ dei governatori” è una “bella rappresentazione fatta da chi spera che all’interno ella lega ci siano divisioni correnti e problemi”, ma “all’interno della Lega – ha proseguito il presidente – non c’è tutto questo: alll’interno della Lega c’è coesione, con la discussione normale in un partito”.

Credo sia un gesto di grande generosità e che, in effetti, in un momento così drammatico, qualunque risorsa debba essere valutata ed eventualmente utilizzata, ha detto ancora. “Credo sia dovuto alla grande generosità di Salvini che soffre per questa guerra – ha spiegato Fontana – non può accettare ci sia tale sofferenza umana da parte di tanta gente per cui ha dato la propria disponibilità nel caso in cui il suo intervento possa essere utile”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram