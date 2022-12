Le studentesse afghane protestano contro l’esclusione delle donne dalle università – video

Ieri, il ministero dell'Istruzione dei talebani ha annunciato in una lettera alle università private e pubbliche che le studentesse non dovrebbero frequentare l'università fino a nuovo avviso

Diversi studenti e studentesse dell’Università di Nangarhar, provincia situata a est della capitale dell’Afghanistan, Kabul, hanno protestato oggi contro la decisione dei talebani di vietare l’istruzione superiore femminile. Lo riferisce l’emittente “Afghanistan International”, secondo cui gli studenti hanno scandito lo slogan “Grande istruzione per tutti o nessuno”. Gruppi di studentesse hanno anche tentato di organizzare manifestazioni nella capitale sia davanti all’Università di Kabul, tra le più importanti del Paese, che di fronte un istituto privato, ma sono state bloccate dalle forze di sicurezza talebane. Ieri, il ministero dell’Istruzione dei talebani ha annunciato in una lettera alle università private e pubbliche che le studentesse non dovrebbero frequentare l’università fino a nuovo avviso. La decisione ha suscitato una forte condanna da parte della comunità internazionale.

Il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, Stephane Dujarric, ha affermato in una nota che “la famiglia Onu e l’intera comunità umanitaria in Afghanistan condividono lo sdegno di milioni di afgani e della comunità internazionale per la decisione delle autorità di fatto talebane di chiudere le università alle studentesse in tutto il Paese fino a nuovo avviso e invitano de facto autorità di revocare immediatamente la decisione”. Le Nazioni Unite e i suoi partner umanitari sollecitano inoltre le autorità de facto a riaprire le scuole femminili oltre la prima media e a porre fine a tutte le misure che impediscono alle donne e alle ragazze di partecipare pienamente alla vita pubblica quotidiana.







“Vietare alle donne di frequentare l’università è una continuazione delle sistematiche politiche di discriminazione mirata messe in atto dai talebani contro le donne”, si legge nella nota. Anche gli Stati Uniti hanno condannato “con la massima fermezza l’indifendibile decisione dei talebani di bandire le donne dalle università”, secondo una nota del portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. “I talebani non possono aspettarsi di essere un membro legittimo della comunità internazionale fino a quando non rispetteranno i diritti di tutti in Afghanistan”, ha affermato Price.

In messaggio sul suo profilo Twitter, l’Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, ha affermato che “la persecuzione di genere è un crimine contro l’umanità”. “L’Ue condanna severamente la decisione dei talebani di sospendere l’istruzione superiore per le donne afgane”, ha affermato Borrell, secondo cui la decisione “unica nel mondo”, viola “i diritti e le aspirazioni degli afgani e priva l’Afghanistan del contributo delle donne alla società”. Anche la Turchia ha chiesto ai talebani di rivedere la decisione di impedire alle donne di frequentare le università. In una nota il ministero degli Esteri turco ha chiesto ai talebani “di rivedere immediatamente la sua decisione di sospendere l’istruzione superiore femminile e di adottare misure per correggere tale percorso”. “Riceviamo la notizia con tristezza e preoccupazione”, si legge in una nota del ministero degli Esteri turco.

