Ucraina, governatore di Luhansk: “Forze russe entrano nella zona industriale di Severodonetsk”

Le forze russe sono entrate nella zona industriale di Severodonetsk. Lo ha confermato il governatore della regione ucraina di Luhansk, Serhiy Haidai, su Telegram. Haidai ha anche ammesso quanto sostenuto dalla Russia di avere preso il controllo di Metyolkine nella periferia orientale di Severodonetsk. “Purtroppo, oggi non controlliamo Metyolkine”, ha affermato Haidai secondo cui l’impianto chimico di Azot è l’unica parte dell’area che non è ancora sotto il controllo delle truppe russe. La situazione a Sievierodonetsk è “molto difficile” e ad Azot si stanno rifugiando un certo numero di combattenti ucraini, insieme a circa 500 civili, ha chiarito ancora il governatore. “È solo un inferno lì. Tutto è avvolto dal fuoco, i bombardamenti non si fermano nemmeno per un’ora”, ha detto Haidai. Il sindaco di Sievierodonetsk, Oleksander Stryuk, ha affermato che le forze russe controllano ormai circa due terzi della città , inclusa la maggior parte delle aree residenziali, e che Mosca continua a lanciare forze contro gli ucraini nel tentativo di impossessarsene completamente.

Zelensky: “L’Italia dovrebbe essere tra i Paesi garanti della nostra sicurezza”

Per eventuali trattative con la Russia servono garanzie di sicurezza per il futuro, e l’Ucraina crede che l’Italia dovrebbe essere tra i Paesi garanti. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo in videocollegamento al Global Policy Forum organizzato dall’Ispi, in corso a Milano. “Ringraziamo per il sostegno il governo italiano”, ha sottolineato inoltre il capo di Stato. Facendo riferimento ad una domanda dell’ex presidente del Consiglio, Mario Monti, sul voto di domani in Parlamento su una risoluzione che riguarda il sostegno all’Ucraina, Zelensky ha commentato: “Per favore, sosteneteci”.

L’adesione all’Ue, ha proseguito il presidente ucraino, è un elemento che “unifica gli ucraini”. “L’Ue deve semplicemente considerare l’Ucraina come un partner eguale”, ha spiegato Zelensky, ringraziando i Paesi europei per il sostegno all’Ucraina, anche nel contesto delle sanzioni. “Non stiamo attraversando i nostri confini, non stiamo colpendo i civili sul territorio russo”, ha ricordato il presidente, evidenziando al contempo come l’Ucraina non sia “spaventata dal secondo esercito al mondo”. Tutti i cittadini ucraini sono “motivati” nell’arrivare a una conclusione del conflitto, in cui “vogliamo mantenere il nostro territorio”. “Un’altra motivazione sono i valori comuni che condividiamo con l’Europa”, ha aggiunto Zelensky. Il presidente ucraino ha poi invitato i giornalisti a visitare il Paese per raccontare la guerra, perché è importante “dire la verità ” e “essere presenti sul campo”.

Nel contesto della Giornata mondiale dei rifugiati, il capo dello Stato ha quindi affermato che “bisogna ricordare i 12 milioni di cittadini ucraini che dall’inizio dell’anno sono stati costretti a lasciare le loro case”. “Dobbiamo dare la possibilità ai rifugiati di tornare in patria”, ha aggiunto. Abbiamo dato prova che non è possibile distruggere l’Ucraina, ma al contempo “l’Europa deve affrontare una crisi migratoria” senza precedenti. Zelensky ha paragonato quanto avviene oggi in Ucraina con i flussi migratori legati alla Seconda guerra mondiale. I russi vogliono provare nuovamente a occupare Kharkiv, ha evidenziato il presidente, ricordando come centinaia di milioni di persone siano a rischio. “Abbiamo bisogno di nuove armi”, ha ribadito Zelensky, chiedendo che vengano trasferiti in Ucraina sistemi d’armamento potenti per respingere l’offensiva russa.

Altro tema menzionato dal presidente è la crisi economica, dovuta al sostanziale blocco delle attività in Ucraina. “Non è questione di soldi, ma del numero di persone che vivono nel Paese in questo mese”, ha spiegato il capo dello Stato, chiedendo un maggiore sostegno finanziario all’Ucraina. Zelensky ha citato infine la questione della ricostruzione, quando la guerra sarà finita. Fondamentale sarà garantire la ripresa della vita quotidiana in Ucraina, permettendo ai profughi di tornare nelle proprie città . La guerra contro l’Ucraina “iniziata dalla Russia” ha innescato anche “una crisi alimentare globale”, ha detto Zelensky, che potrebbe a sua volta dare forma a una dinamica di nuove migrazioni in Africa e altre regioni. I politici europei possono “determinare il futuro di molte nazioni”, ha concluso il presidente ucraino.

In un videomessaggio pubblicato ieri sera sui propri canali social, il presidente ucraino ha detto che prevede “un’intensificazione delle ostilità da parte della Russia ne prossimi giorni, in concomitanza con i vertici del G7 e della Nato” sottolineando che “da oggi inizia una settimana davvero storica”. “Una settimana in cui sentiremo una risposta dall’Unione europea sullo status di candidato per l’Ucraina. Abbiamo già una decisione positiva della Commissione Europea, e alla fine della nuova settimana ci sarà una risposta dal Consiglio europeo”, ha dichiarato Zelensky. Secondo il presidente, soltanto una decisione positiva per Kiev è nell’interesse di tutta l’Europa. “Rivolgerò nuovi appelli questa settimana, anche agli europei. Colgo ogni opportunità per difendere la prospettiva europea per l’Ucraina, per ciascuno di noi, e per raccogliere nuovi sostenitori per noi”, ha affermato Zelensky.

Il ministero della Giustizia ucraino vieta le attività del partito Piattaforma di opposizione dell’oligarca filorusso Medvedchuk

Le attività del partito Piattaforma di opposizione – Per la vita dell’oligarca filorusso Viktor Medvedchuk sono state vietate in Ucraina. Lo ha comunicato il ministero della Giustizia ucraino, in riferimento alla sentenza dell’ottava Corte d’appello amministrativa del Paese. Tutti i beni immobili, i fondi sui conti e altri beni del partito di Medvedchuk saranno trasferiti allo Stato con una decisione del tribunale. Il ministero della Giustizia ha ricordato che le attività dei “partiti filorussi” in Ucraina sono vietate da un decreto del presidente Volodymyr Zelensky dello scorso 14 maggio.

Stato maggiore, forze russe attaccano a Bakhmut e Severodonetsk

Le forze armate russe continuano ad attaccare le posizioni ucraine a Severodonetsk, nella regione di Luhansk, e in direzione di Bakhmut, nella regione di Donetsk, utilizzando l’aviazione. Lo ha riferito questa mattina lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, secondo cui “in direzione di Severodonetsk, il nemico effettua una ricognizione aerea 24 ore su 24 con droni Orlan-10. Conduce operazioni d’assalto al fine di stabilire il pieno controllo sulla città di Severodonetsk. Le ostilità continuano, il nemico non ha successo”, si legge nel messaggio. In direzione di Bakhmut, l’esercito russo ha impiegato elicotteri Ka-52 vicino a Yakovlevka e ha lanciato missili contro gli insediamenti di Travneve, Dolomitnoye, Zaitsevo e Niu York. “Il nemico non ha intrapreso un’azione attiva nella direzione di Slovyansk. L’obiettivo principale del nemico è l’accumulo di risorse per effettuare un’ulteriore offensiva in direzione della città di Slovyansk”, si afferma inoltre nel rapporto.

Russia denuncia nuovo attacco contro un villaggio nella regione di Brjansk

Il villaggio di confine di Suzemka, nella regione russa di Brjansk, è stato bombardato nelle prime ore del mattino dall’Ucraina, e si conta un ferito. Lo ha dichiarato il governatore della regione di Brjansk, Aleksandr Bogomaz, sul proprio canale Telegram. Secondo informazioni aggiornate, un residente di Suzemka ha riportato una leggera ferita da schegge ai tessuti molli ed è stato curato dai medici, senza che fosse necessario il ricovero in ospedale. Bogomaz ha aggiunto che nel villaggio sono stati danneggiati un edificio residenziale privato e le finestre di due condomini a tre piani.

