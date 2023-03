Le forze russe attaccano Zaporizhzhia: esplosioni in un’area residenziale – video

Almeno 18 persone sono rimaste ferite a causa dell’attacco russo contro due condomini nella regione di Zaporizhzhia. Lo ha affermato in un messaggio su Telegram il segretario del consiglio municipale di Zaporizhzhia, Anatoliy Kurtiev. Il funzionario ha precisato che 11 persone sono state ricoverate, quattro di cui hanno riportato ferite gravi. I dettagli sull’attacco sono ancora da stabilire.







“Il mondo ha bisogno di una maggiore unità per sconfiggere la Russia”, ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando l’odierno attacco russo contro la città di Zaporizhzhia. “La Russia sta bombardando la città con ferocia bestiale. Le aree residenziali in cui vivono la gente comune e i bambini vengono attaccate. Lo Stato terrorista cerca di distruggere le nostre città, il nostro Stato, il nostro popolo”, si legge nel messaggio. Il presidente ha sottolineato che questo non deve diventare “solo un altro giorno” in Ucraina o in qualsiasi altro luogo nel mondo. “Il mondo ha bisogno di una maggiore unità e determinazione per sconfiggere il terrore russo più velocemente e proteggere vite umane”, ha concluso Zelensky.

