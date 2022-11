Le forze di sicurezza evitano una nuova rivolta nel carcere di Santo Domingo

Come misura di prevenzione è stato messo in atto un piano per trasferire diversi detenuti in altre carceri, anche se le autorità non hanno rilevato numero e identità dei detenuti

Le forze di sicurezza dell’Ecuador hanno evitato una nuova rivolta nel carcere Bellavista nel municipio di Santo Domingo, teatro lo scorso lunedì di scontri tra bande criminali costati la vita a 44 detenuti. Lo riferisce il Servizio di assistenza globale per le persone private della libertà (Snai). “Snai, incaricato di dirigere il sistema carcerario ecuadoriano, ha oggi attivato immediatamente tutti i protocolli di sicurezza di fronte all’allerta di un nuovo imminente scontro tra detenuti. Con il supporto delle forze armate e della polizia ecuadoriana ha svolto operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza”, evitando nuove rivolte, ha riferito il servizio Snai in una nota su Twitter. Come misura di prevenzione è stato messo in atto un piano per trasferire diversi detenuti in altre carceri, anche se le autorità non hanno rilevato numero e identità dei detenuti.

Poche ore prima del nuovo allarme, le forze di sicurezza dell’Ecuador avevano riportato nel carcere di Santo Domingo duecento detenuti evasi a seguito della rivolta scoppiata nella mattinata di lunedì, e chiusa con la morte di almeno 44 persone. I detenuti sarebbero fuggiti approfittando dello squarcio creato in una parete andata a fuoco, nel momento in cui le forze di sicurezza rivendicavano di aver ripreso il controllo della struttura. Stando alle cifre diffuse dal ministero dell’Interno, sono ancora venti le persone che dovranno essere riportate nel penitenziario della città a nord della capitale Quito. Questa, come le ormai numerose altre rivolte nel carceri del’Ecuador, è legata a scontri di potere in atto tra le diverse bande criminali. La maggior parte delle vittime, compresi i dieci feriti tutt’ora in ospedale, hanno sofferto colpi d’arma bianca all’interno delle celle, anche se la polizia ha sequestrato fucili, granate, pistole e munizioni.

Gli incidenti sono ricondotti alle tensioni accumulate per il progressivo trasferimento di elementi da altre strutture. Dal 6 aprile scorso, giorno di avvio di una delle nuove azioni di contrasto all alti indici di violenza nelle carceri, 124 persone sono state trasferite a Santo Domingo. La reazione degli oltre 1.700 prigionieri presenti sarebbe scattata con l’arrivo di Freddy “Anchundia” Loor, leader della fazione criminale “R7” e sul cui conto sono aperti diversi processi per omicidio evasione, truffe finanziarie e traffico di stupefacenti. “Anchundia”, che era arrivato a Santo Domingo in virtù di una decisione contestata della magistratura, e altri cinque detenuti sono stati trasferiti in altre strutture di massima sicurezza.

Il 2021 si è chiuso con un totale di 331 detenuti morti, in aumento del 587 per cento sul 2020, quando gli omicidi erano stati 52. Il principale teatro di violenti scontri tra bande rivali è il carcere di Guayaquil, importante città costiera del Paese, sempre più al centro delle rotte del narcotraffico. Qui, a fine settembre 2021, si è registrata la strage peggiore di sempre, 119 morti, seguita da un’altra, il 12 novembre, con il bilancio di 68 decessi. Gli scontri di quest’ultima sono stati testimoniati da una raccapricciante diretta video di due ore effettuata da detenuti che chiedevano l’intervento delle autorità. A febbraio 2021, una serie di attacchi simultanei nei carceri di Latacunga, Guayaquil e Turi, hanno portato alla morte di 79 detenuti, mentre altri 21 morti violente si sono prodotte a metà luglio, a Guayaquil e Latacunga.

Dopo gli incidenti di settembre scorso, il governo ha disposto uno stato di emergenza, con regole molto severe sulla circolazione e le libertà personali all’interno delle mura. A fine dicembre, decretata la fine dell’emergenza, il governo ha disposto un rafforzamento delle strategie di sicurezza decidendo l’invio, nel rispetto dell’ordinamento, di oltre duemila soldati nel solo carcere di Guayaquil. Veniva dunque decisa l’applicazione di un sistema di “intelligence” per monitorare la situazione all’interno delle carceri e la contrattazione di 2.600 nuove guardie penitenziarie. Gli ultimi studi riportano infatti la necessità di disporre di almeno 4.000 funzionari nella rete carceraria, contro gli attuali 1.400. Parallelamente l’esecutivo ha istituito una commissione per la Pacificazione delle carceri incaricata di studiare una riforma del sistema.

A metà febbraio, per tentare di alleviare la pressione della popolazione carceraria il presidente Lasso aveva firmato un indulto in favore di condannati per rapina, furto e truffa che abbiano compiuto quote comprese tra il 40 e il 60 per cento della pena. Si tratta del terzo decreto di indulto firmato dal capo dello Stato, dopo quello concesso a condannati per reati stradali e quello alle persone con malattie terminali. Il governo ha contestualmente presentato un nuovo piano di politiche pubbliche per promuovere una “vera riabilitazione sociale” delle persone incarcerate. Una strategia che muove dalla fotografia della popolazione carceraria (il 45 per cento dei detenuti ha famiglia e figli e il 43 per cento ha tra i 18 e i 30 anni), redatta grazie anche al sostegno degli Stati Uniti, della Colombia, dell’Unione europea e dell’ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani.

Il governo ha quindi deciso di rimettere in funzione il carcere di massima sicurezza de “La Roca”. Si tratta di una struttura in disarmo, con una capienza massima di 180 persone. Negli ultimi mesi sono stati realizzati lavori per circa un milione di dollari, riportano fonti del sistema penitenziario ai media locali, senza entrare nei dettagli. Il carcere di massima sicurezza funziona con sistemi antifuga ritenuti estremamente difficili da vulnerare e sembra disporre di regole interne particolarmente rigide: ogni recluso deve rimanere 23 ore al giorno nella sua cella. Una struttura di cui si è comunque sempre saputo poco, circostanza che ha contribuito ad alimentare il nome leggendario di “cimitero degli uomini vivi”. Nei suoi tre anni di funzionamento – in un tempo compreso tra il 2008 e il 2013 – sono emerse denunce di torture e anche omicidi nei confronti dei criminali più temuti.

I continui scontri hanno anche generato reazioni della comunità internazionale e di numerose Organizzazioni non governative a tutela dei diritti umani. Le autorità dell’Ecuador devono affrontare le cause strutturali dei problemi del sistema carcerario, come il sovraffollamento, la corruzione e l’impunità, attraverso una politica incentrata sui diritti umani. Lo afferma Amnesty International, a commento dei recenti scontri. “La privazione della libertà in Ecuador è diventata quasi una condanna a morte. I ripetuti errori delle autorità ecuadoriane nell’affrontare la crisi nelle carceri hanno portato alla morte di centinaia di persone. Le autorità devono affrontare, una volta per tutte, le cause strutturali di questo problema, come il sovraffollamento, la corruzione e l’impunità, attraverso una politica carceraria globale incentrata sui diritti umani. Tutte le morti e le violazioni dei diritti umani di persone private della libertà devono essere indagate in modo completo, indipendente e imparziale”, ha detto Erika Guevara-Rosas, direttrice Americhe presso l’Ong.

Anche l’Alto commissariato delle Nazioni unite per i diritti umani (Unhchr) ha nuovamente manifestato preoccupazione sulla situazione carceraria in Ecuador, dopo l’ultima rivolta. Per l’agenzia Onu una riforma completa del sistema penitenziario è “urgente” e che è necessario che “coinvolge anche il sistema giudiziario”. “Questi preoccupanti incidenti sottolineano ancora una volta l’urgente necessità di una riforma globale del sistema di giustizia penale, compreso il sistema carcerario”, ha affermato la portavoce Unhchr, Liz Throssell. L’ultimo massacro in ordine di tempo non è un caso isolato. Throssell ha riferito che la violenza carceraria è “ricorrente” nel Paese sudamericano, denunciando che da dicembre 2020 almeno 390 detenuti hanno perso la vita a causa di rivolte e scontri tra bande. L’ Unhchr, che già nel 2019 aveva avanzato una serie di proposte internazionali, si è offerto di continuare a collaborare con le autorità ecuadoriane per affrontare una sfida che considera “urgente”. In questo senso, ha ricordato che ogni Stato ha la “responsabilità” per l’incolumità delle persone in custodia, quindi è anche indirettamente responsabile di quanto accade nelle carceri.

