Lazio: Rocca definisce gli ultimi dettagli, pronta la giunta

In squadra anche l'ex vicesindaco di Frosinone Fabio Tagliaferri e Giuseppe Schiboni, secondo dei non eletti di Forza Italia

La nuova giunta della Regione Lazio è pronta, manca giusto qualche dettaglio prima di essere ufficializzata dal presidente, Francesco Rocca. Dopo giorni di trattative, i partiti della coalizione di centrodestra pare abbiano trovato l’accordo sulle deleghe. Una squadra che ha ricevuto il benestare dallo stesso Rocca, a seguito degli incontri con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e, in un secondo momento, con i coordinatori regionali delle forze politiche della maggioranza. La squadra sarà composta da dieci assessori, con due non eletti e uno esterno. La spartizione prevede 6 incarichi per Fd’I, con la delega alla sanità per Rocca. Mentre 4 assessorati, due a testa, per Lega e Forza Italia. Secondo quanto apprende “Agenzia Nova“, per Fratelli d’Italia, i nomi sono il “meloniano” Giancarlo Righini e il “rampelliano” Fabrizio Ghera. Il primo avrà le deleghe al Bilancio e all’agricoltura, mentre per il secondo l’assessorato ai Trasporti e rifiuti. La vicepresidenza sarà di una donna e, in questo caso, c’è l’ex eurodeputata Roberta Angelilli, con la delega allo Sviluppo economico e attività produttive.

Sempre in quota Fratelli d’Italia, Elena Palazzo dovrebbe diventare il nuovo assessore allo Sport, mentre Massimiliano Maselli all’Urbanistica e lavori pubblici. Poi l’ex vicesindaco di Frosinone Fabio Tagliaferri: è un outsider, in quanto non è stato neanche candidato, ma dovrebbe avere l’incarico di guidare i Servizi sociali. Per quanto riguarda la Lega, Pasquale Ciacciarelli è in pole per l’assessorato alla Cultura.

Altro nome forte del Carroccio è Cinzia Bonfrisco, che avrà la delega al Turismo. Sul fronte Forza Italia, il secondo dei non eletti, Giuseppe Schiboni, dovrebbe guidare l’assessorato all’Ambiente, mentre l’ultima casella in giunta, quella della Scuola, sarà ricoperta dall’ex deputata Maria Spena. Infine, per la presidenza del Consiglio regionale la scelta ricadrà su Antonello Aurigemma di Fd’I. Tutto questo salvo cambiamenti dell’ultima ora.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram