Lazio: per i campioni di preferenze alle regionali c’è l’ipotesi di un posto in giunta con Rocca

Per i campioni di preferenze alle elezioni regionali del Lazio potrebbe arrivare un posto nella nuova giunta del neo eletto presidente Francesco Rocca. Dopo la vittoria e quando mancano poche sezioni da scrutinare, il Consiglio regionale del Lazio prende forma con 51 seggi già assegnati, di cui 31 al centrodestra, con una maggioranza assoluta a trazione Fd’I che elegge 22 consiglieri. Al momento si sa poco per quanto riguarda la nuova giunta. Alcune voci però già iniziano a circolare, proprio sulla base dei nomi che hanno riscosso più successo alle urne. Tra i profili più quotati per la nuova squadra di governo ci sono Fabrizio Ghera, per cui si parla dell’assessorato ai lavori pubblici e Antonello Aurigemma che punta ai trasporti. Per l’ex consigliera regionale Roberta Angelilli potrebbe arrivare la delega all’ambiente o al bilancio e forse anche la vicepresidenza. Secondo alcune indiscrezioni Pino Cangemi potrebbe diventare il titolare degli enti locali. La vicepresidenza della Regione con la delega alle attività produttive e agricoltura potrebbe spettare anche a Giancarlo Righini. Sia per Cangemi che per Righini si vocifera anche della presidenza del Consiglio regionale.

Tra i nomi che circolano per la squadra di governo c’è anche quello di Massimiliano Maselli, sempre in quota Fd’I. Un ruolo in giunta potrebbe spettare anche a Fabio Capolei, primo eletto di Forza Italia a Roma. Sono solo ipotesi e voci, anche perché ogni decisione in tal senso ancora non è stata presa e dipenderà molto dalle “trattative” tra le forze politiche della maggioranza. Lo stesso Rocca, subito dopo la vittoria, ha precisato che la formazione della squadra deve essere “parte di un ragionamento di insieme a tutta la coalizione, l’ultima volta ci sono voluti una ventina giorni. Dobbiamo partire subito, non possiamo perdere nemmeno un giorno”. Sulla possibilità di tenere le delega alla Sanità, Rocca ha chiarito: “sicuramente seguirò la sanità molto da vicino ma ancora non ho preso una decisione, ci sto riflettendo”. La possibilità di un interim alla sanità è comunque un’opzione sul tavolo. Secondo i bene informati, comunque, sarà una squadra molto politica e rappresentativa della volontà popolare. Il valzer del toto giunta è iniziato.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram