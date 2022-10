Lazio: il 5 per cento della popolazione ha bisogno di aiuti alimentari

Il 5 per cento della popolazione del Lazio ha bisogno di aiuti alimentari: ad agosto 2022, su poco meno di 6 milioni di abitanti del territorio regionale, hanno chiesto aiuto 285.368 persone. Numeri che fanno del Lazio la terza regione in Italia per soggetti che si rivolgono agli enti per l’assistenza alimentare, sotto soltanto alla Campania e alla Sicilia. Il dato è emerso da un recente studio condotto da Action Aid, che ha raccolto i dati forniti da Agea, l’Agenzia governativa che fornisce aiuti economici e distribuisce le eccedenze alimentari agli enti del terzo settore. I numeri sono stati rilanciati dalla Cisl del Lazio, che ha messo a confronto i dati rilevati nel rapporto “Cresciuti troppo in fretta: gli adolescenti e la povertà alimentare in Italia” di Action Aid, con il peso dell’inflazione registrato dall’Istat e con le possibili ricadute socio-economiche tracciate dai rapporti Caritas sulla povertà.

Da giugno 2020 a oggi la crescita delle persone indigenti nel Lazio è stata di 91.500 unità: si va dalle 193.846 di giugno 2020 alle 183.260 di gennaio 2021 e alle 266.316 di marzo 2022, fino a toccare la punta di 285.368 persone che hanno chiesto un aiuto alimentare ad agosto 2022. Secondo l’aggiornamento Istat dei dati sull’inflazione: l’aumento dei prezzi dei beni alimentari è passato dal +10,1 per cento all’11,4 per cento, traducendosi in una stangata ulteriore di 650 euro a famiglia. E tra le città in cui l’inflazione è sentita maggiormente c’è Roma: l’aumento medio per la spesa è di 1.994 euro all’anno a famiglia. Accanto a questo i rapporti della Caritas sulla povertà rilevano che in sei casi su dieci l’indigenza si eredita e condiziona la vita e lo sviluppo dei minorenni.

Tutto ciò rilevato, il segretario della Cisl del Lazio, Enrico Coppotelli, spiega: “Non c’è bisogno di aggiungere altro. Se non che davvero non è pensabile rimandare continuamente scelte che possano sia rimettere in moto l’economia che potenziare il welfare. Non c’è più tempo. La stagnazione economica, gli strascichi della pandemia, inflazione, l’aumento del prezzo dell’energia, la crescita dei tassi di interesse sui mutui stanno minando il tessuto economico, produttivo e sociale.

Come Cisl del Lazio nelle prossime settimane presenteremo una Agenda Cisl per la nostra Regione per rilanciare lavoro, coesione, investimenti, produttività, inclusione, sanità politiche sociali e tanto altro. Una road map – conclude Coppotelli – che consegniamo a chi sarà chiamato a guidare la Regione Lazio dopo le urne, nella consapevolezza che per realizzare il Lazio del futuro occorre rimettere al centro la persona in un clima di concertazione e corresponsabilità sociale”.

