Lazio: dieci giorni per varare la giunta, Rocca ha ricevuto “carta bianca” da Meloni

Nel Lazio si attende la proclamazione degli eletti da parte della Corte d’Appello per avviare le procedure di insediamento della nuova legislatura. Questo passaggio è atteso per venerdì o inizio della prossima settimana. Successivamente alla proclamazione, una decina di giorni, il neo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dovrà comunicare la composizione della nuova giunta regionale, per la quale ha ricevuto “carta bianca” dal presidente del Consiglio e leader di Fd’I Giorgia Meloni. Oggi, infatti, il governatore ha incontrato Meloni a Palazzo Chigi.

Un colloquio cordiale, come definito dalla stesso Rocca, in cui Meloni ha ribadito la “grande” fiducia nei suoi confronti. E proprio sulla formazione della squadra regionale “da lei ho carta bianca. E’ una fiducia che gratifica ma è anche una grande responsabilità”, ha detto l’ex capo della Croce rossa. Ma dovranno trascorrere ancora una decina di giorni prima che il neo governatore possa varare la nuova giunta, forte del “via libera” con attestato di stima, del leader di Fd’I. Intanto è slittata la riunione di coalizione prevista per oggi a cui avrebbero dovuto partecipare i coordinatori regionali dei partiti di centrodestra Paolo Trancassini per Fratelli d’Italia, Claudio Durigon per la Lega e Claudio Fazzone per Forza Italia, ma anche Udc e Noi Moderati. Secondo quanto si apprende, il tavolo sarebbe saltato per via di alcuni impegni imprevisti e dovrebbe essere riconvocato per la prossima settimana.

In ogni caso, le trattative tra i partiti per la ripartizione di incarichi nella giunta sono sempre in corso. E a quanto pare non ci sarebbero frizioni o tensioni tra le forze politiche della maggioranza per ottenere un posto in più. A smentire le voci di presunti dissidi ci ha pensato lo stesso Rocca: “Non c’è nessuna frizione, gelosia o ambizione. Niente di tutto questo. Tutto sereno e non è uno ‘stai sereno’ come in altri tempi. Sono in contatto con tutti i leader di tutti i partiti e non ho percepito la minima sensazione di frizione, quindi la riunione di oggi non è saltata a causa di chissà quali tensioni”, ha assicurato il governatore. Per la giunta, ha ribadito Rocca, al momento non c’è nessuna prima bozza e nessun nome, “ma bisogna aspettare la proclamazione e capire quali saranno i numeri finali. Ci sono una serie di cose da attendere. È tutto prematuro, serviranno 10 giorni, più o meno, da quando mi insedierò”, ha precisato Rocca ribadendo la sua intenzione di tenere la delega alla sanità: “ci sto pensando, è una mia decisione”. Poi ha spiegato che farà “incontri individuali con i leader dei vari partiti e con alcuni consiglieri. Mi farò una mia idea. La squadra deve essere all’altezza della sfida che i cittadini del Lazio ci hanno affidato. Una squadra solida e con esperienza amministrativa”, ha garantito il neo presidente.

La giunta potrà essere composta da un massimo di 10 assessori, con una rappresentanza femminile di rilievo, almeno 4 donne. I nomi che circolano sono sempre gli stessi, ovvero quelli che hanno riscosso più successo alle urne. La spartizione dovrebbe prevedere sei assessorati per Fd’I, con in più la probabile delega alla sanità per Rocca. La Lega, invece, starebbe chiedendo la presidenza dell’Aula e due assessorati. Ma alla fine, per una equa distribuzione con Forza Italia, potrebbe chiudere la trattativa accontentandosi di un solo assessorato e della presidenza dell”Aula. Mentre due deleghe andrebbero al partito di Berlusconi. Ma non solo di giunta, all’incontro con Meloni si è parlato anche delle priorità da affrontare in regione: la sanità su tutte. “Nei pronto soccorso ci sono scene da campi di battaglia, che io ho visto in altre situazioni. Non avrò pace finché non terminerà il caos nei pronto soccorso, perché questa è una cosa che mi umilia come cittadino”, ha concluso Rocca.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram