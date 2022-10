Lazio 2023: Zingaretti frena sulle dimissioni, verso il voto a gennaio ma l’alleanza con il M5s resiste

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, apre alla candidatura in Parlamento e frena sulle dimissioni immediate da governatore, prospettando le possibili elezioni regionali a fine gennaio. Zingaretti ha spiegato che lascerà la guida della Regione solo dopo l’eventuale elezione al Parlamento: “Io credo che anche per il rispetto della legge questo problema ce lo porremo dopo l’eventuale elezione al Parlamento, se sarò candidato: sia perché lo prevede la legge in caso di incompatibilità, sia per non scaricare sul governo regionale e sui cittadini del Lazio fibrillazioni e crisi che non dipendono da noi, ma dal quadro politico nazionale”, spiega il governatore.

In questo caso Zingaretti si dimetterebbe da governatore solo ad elezione avvenuta, dopo il 25 settembre, quindi a ottobre, con il ritorno alle urne nella prima finestra utile ovvero 90 giorni dopo – secondo lo Statuto -: gennaio, appunto. Sembrerebbe questo lo scenario prevalente, specie perché lascerebbe ai candidati più tempo per la campagna elettorale. Nel Lazio, dunque, l’esperienza del campo largo targato Pd e che tiene dentro M5s e Azione sembra destinato a resistere e ad andare avanti, con il voto ricadente a fine gennaio, prima comunque della scadenza naturale prevista a marzo 2023.

Sull’alleanza con il M5s il governatore Zingaretti, prossimo alla candidatura in Parlamento, assicura che nel Lazio “C’è una alleanza larga che prevede la presenza del M5s sostenuta in maggioranza anche da altre forze politiche, che si basa su un programma che stiamo attuando con spirito di forte solidarietà. Tutte le forze politiche hanno confermato la volontà di rispettare i patti della realizzazione del programma. Andremo avanti fino al termine di questa fase, se sarò candidato in Parlamento, dopo le elezione, affronteremo il tema di come portare la regione al voto chiudendo al meglio, per i cittadini, la consiliatura”.

Inoltre, l’ex segretario Pd auspica “che questa maggioranza larga, che ha ben governato il Lazio, si confermi e si riproponga per vincere”, precisando però che “questo dipenderà dai protagonisti della futura avventura”. “Quindi siamo concentrati per affrontare insieme il futuro, quando bisognerà individuare una nuova candidatura, con questo spirito: mettere il bene comune al primo posto – ha sottolineato Zingaretti -. Io credo che le condizioni per vincere ci siano tutte, perché lo scossone politico nazionale è stato recepito sul governo del Lazio con grande serietà e responsabilità”.

Un auspicio condiviso fermamente dall’assessora M5s alla Transizione ecologica della Regione Lazio Roberta Lombardi: “Noi in questa regione abbiamo costruito un campo di forze progressiste che, pur nelle rispettive differenze, hanno trovato un progetto comune. Noi siamo al lavoro affinché questo progetto di campo largo possa proseguire”, sottolinea Lombardi. Sfumata ormai l’ipotesi primarie, alle quali fin qui si erano candidati l’assessore alla sanità Alessio D’Amato e il vicepresidente Daniele Leodori, si preannuncia però una campagna elettorale frenetica e infuocata con Zingaretti che dovrebbe ricoprire contemporaneamente il ruolo di governatore e di candidato al Parlamento. Tra i nomi che circolano, con riserva non sciolta, c’è anche Enrico Gasbarra, già deputato, europarlamentare, vicesindaco di Roma e presidente della Provincia.

Intanto, Fd’I attacca chiedendo “elezioni subito”: “La maggioranza Pd-M5s di fatto non esiste più, non resta che indire le elezioni”, scrivono in una nota i consiglieri di Fd’I Lazio. Dal canto suo, però, il centrodestra è ancora in alto mare con i nomi. Il leader della Lega Matteo Salvini giorni fa si è fatto sentire, aprendo pubblicamente il capitolo candidature per il Lazio: “Il centrodestra scelga presto il candidato per lasciarsi alle spalle l’era Zingaretti. Ricominceremo dalla Regione Lazio, dove si può e si deve vincere”.

IL DIARIO DELLA CRISI

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram