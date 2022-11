Lazio 2023, sondaggio Winpoll: Rocca al 40,5 per cento, D’Amato al 38 e Fassina al 12,9

Per le prossime elezioni regionali del Lazio, il candidato del Pd e del Terzo polo, Alessio D’Amato – l’unico nome certo finora in campo – è dato al 38 per cento. Se a sfidarlo, nel centrodestra, ci fosse il presidente della Croce rossa, Francesco Rocca, D’Amato perderebbe la competizione per 2,5 punti percentuali. Il 40,5 per cento degli elettori che hanno partecipato al sondaggio Winpool infatti voterebbe per Rocca. Stefano Fassina, esponente di Leu e tra i fondatori del Coordinamento 2050 che strizza l’occhio al Movimento 5 stelle, invece, ottiene il 12,9 per cento delle preferenze. Questo il quadro tracciato dal sondaggio sulle intenzioni di voto. A guardare i partiti in testa si colloca Fratelli d’Italia (33,8 per cento), seguito dal Pd (17 per cento) e dal M5s (15,9 per cento). Ancora nelle intenzioni degli elettori, con notevole distacco, c’è il Terzo polo (8,2 per cento per Azione e Italia viva). Si fermerebbe al 6,5 per cento Forza Italia e al 5,2 la Lega. La Federazione Sinistra verdi si assesta al 3,5 per cento, segue Più Europa con 2,8 per cento, Unione popolare con 1,3 per cento e Italexit con 1,1 per cento.

Tutte le altre liste nel complesso cubano il 4,7 per cento dei consensi. Rispetto alla notorietà dei possibili candidati il sondaggio premia D’Amato con il 73 per cento, segue Fassina con il 70 per cento e Rocca si ferma al 18 per cento. Guardando alla fiducia del profilo proposto è invece in testa Rocca con il 66 per cento, segue D’Amato con il 53 per cento e chiude la classifica Fassina con il 38 per cento. Il sondaggio è stato realizzato tra il 14 e il 15 novembre. Per quanto riguarda i candidati al momento il centrodestra non ha annunciato il suo, ma sono in pole i nomi di Rocca, come profilo civico, e di Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia quale volto politico. Per l’area del M5s e dei progressisti è circolato, ma è stati smentito da Giuseppe Conte, il nome dell’ex sindaco di Roma, Ignazio Marino mentre Stefano Fassina, dalle indiscrezioni emerse, non avrebbe intenzione di prendere parte alla competizione elettorale.

