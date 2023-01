Lazio 2023: si apre il deposito delle liste. Pd tra i primi a presentarla, Fd’I aspetta

A un mese esatto dalle elezioni regionali del Lazio del 12 e 13 febbraio, la campagna elettorale entra nel vivo. Ieri la candidata del M5s, Donatella Bianchi, ha lanciato la sua sfida per la presidenza della Regione Lazio, completando di fatto la griglia di partenza, che vede già schierati Alessio D’Amato per il centrosinistra e Francesco Rocca per il centrodestra. Al Tribunale di Roma oggi si è aperta – fino a domani 14 gennaio – la presentazione ufficiale delle liste elettorali, anche se per conoscere tutti i nomi di quanti correranno alla carica di consigliere regionale si dovrà attendere domani. Alcuni schieramenti, infatti, come ad esempio Fd’I e Italia viva con Azione, aspetteranno un giorno in più prima di depositare le liste, probabilmente per cercare fino all’ultimo di limare gli elenchi e trovare un equilibrio interno tra le correnti. Molti nomi sono già noti, ma non si escludono sorprese.

Ciascuna lista circoscrizionale deve essere composta da un numero variabile di candidati in rapporto a diversi parametri. Per la circoscrizione provincia di Roma ci saranno dai 22 ai 32 candidati, nelle province di Latina e Frosinone i candidati andranno da 4 a 6, mentre nella circoscrizione della provincia di Viterbo da 2 a 4, in quella di Rieti saranno 2. In ogni lista circoscrizionale dovrà essere rispettata la parità di genere, a pena di inammissibilità. Le liste includono diversi nomi noti, tra consiglieri uscenti, ex e new entry. Tra i primi a depositare l’elenco questa mattina il centrosinistra che sostiene la candidatura di Alessio D’Amato: 7 liste per un totale di 13 gruppi in coalizione. Per il Pd i capilista su Roma e provincia saranno Daniele Leodori, presidente vicario uscente della Regione Lazio, in coppia con Cristiana Avenali. Poi Sara Battisti per Frosinone, Salvatore La Penna per Latina, Enrico Panunzi per Viterbo ed Edoardo Ranalli per Rieti. Per la lista rosso-verde, nata dall’unione tra Europa Verde e Sinistra civica ecologista ci sarà Claudio Marotta, vicino a Massimiliano Smeriglio, in coppia con Simona Saraceno. Mentre +Europa-Radicali, anche loro riuniti in un’unica lista, porteranno il consigliere uscente Alessandro Capriccioli in coppia con Sara Scampini. Si ricandida e guiderà la lista civica di supporto ad Alessio D’Amato, come successo già con Nicola Zingaretti, la consigliera uscente Marta Bonafoni, fondatrice di Pop. Demos, invece, mette in campo l’ex vicesindaco grillino di Roma, Luca Bergamo. Passando al Terzo polo, Italia Viva e Azione avranno una lista propria. Tra i candidati del partito di Matteo Renzi ci saranno l’ex deputato romano Luciano Nobili e la consigliera uscente Marietta Tidei. Mentre Azione dovrebbe portare, su Roma, Federico Petitti, Francesco Capone e Raffaella Vecchiarelli.

Sul fronte del centrodestra, che sostiene Francesco Rocca, ci sono 6 liste per un totale di 7 gruppi in coalizione. Fratelli d’Italia presenterà la lista domani. Ma alcuni nomi sono già noti: tra i veterani della Pisana ci saranno sicuramente Giancarlo Righini, vicino al ministro Francesco Lollobrigida, Fabrizio Ghera, Massimiliano Maselli e Antonello Aurigemma. Tra le donne, Fd’I punterà sulle uscenti Laura Corrotti e Francesca De Vito. In campo, come new entry, ci saranno sicuramente: Marco Bertucci, Micol Grasselli e Roberta Angelilli, già consigliera regionale. Per quanto riguarda la Lega, sono diversi gli uscenti della Pisana che si ricandidano per una poltrona da consigliere: da Giuseppe Cangemi a Laura Cartaginese, passando per Daniele Giannini e Paolo della Rocca. Sempre in quota Lega, volti nuovi sono l’ex sindaca di Ciampino Daniela Ballico e Angelo Pavoncello. Tra i primi a depositare la lista è stata Forza Italia, che su Roma Provincia vede 32 candidati. Capilista Luigi Abate, ex consigliere regionale con la lista Polverini in coppia con Maria Baglioni. Poi Alberto Aschelter, Antonella Betti e Fabio Campolei. A tentare per la prima volta la corsa alla Pisana con il partito di Berlusconi sarà anche Simone Foglio. Le altre liste del centrodestra sono lo scudo crociato dell’Udc, Noi Moderati di Maurizio Lupi con Rinascimento di Vittorio Sgarbi. E la lista civica Rocca.

Infine, anche il Movimento 5 stelle, che ha deciso di scommettere su Donatella Bianchi, ha presentato questa mattina la lista in Tribunale. Su Roma e Provincia la rosa vede come capilista Donatella Bianchi – candidata alla presidenza – e Roberta Della Casa in coppia con Valerio Novelli. Tra i candidati ci sono Monica Bellisario, l’ex sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà, l’ex senatrice Giulia Lupo e i due ex consiglieri capitolini ai tempi della giunta Raggi, Nello Angelucci e Giuliano Pacetti (ex capogruppo). Bianchi è sostenuta, oltre che dal M5s, dalla lista Polo progressista che unisce gli ex verdi, sinistra italiana senza simbolo, coordinamento 2050 di Fassina e De Petris. A guidare la rosa sono Concetta Balì e Massimo Cervellini.

