Lazio 2023: Sce lancia Alternativa comune e incontra Leodori, si apre il dialogo con Rf e M5s

Sinistra civica ecologista di Roma ha lanciato oggi il progetto politico “Alternativa comune” in vista della scadenza della consiliatura regionale del Lazio al marzo del 2023. Una cordata di partiti (tra cui Sinistra italiana, Europa verde e Leu) che appoggerà, qualora si concretizzasse, la candidatura del vicepresidente uscente del Lazio, Daniele Leodori. Il primo passo per un progetto unitario delle forze di centrosinistra che esprimono una stessa visione su alcuni temi – quali la transizione ecologica, la solidarietà e la mobilitazione contro la guerra – è stato quello di oggi. Un’assemblea pubblica in cui Sce ha aperto al dialogo con gruppi come Roma futura e Movimento 5 stelle: il primo alle elezioni per la Capitale che hanno portato alla vittoria di Roberto Gualtieri ha corso con una propria lista separata pur nell’alveo della coalizione di centrosinistra; il secondo si è invece chiamato fuori dall’alleanza alle amministrative di Roma e a oggi, a livello nazionale ma anche locale, intrattiene un confronto serrato con il Pd che potrebbe mettere in discussione una corsa comune alle prossime elezioni.

Salvo cambiamenti il candidato unitario del centrosinistra alle prossime elezioni regionali sarà scelto attraverso le primarie. Tra i nomi che circolano c’è quello di Leodori, oggi presente all’iniziativa di Alternativa comune, insieme al governatore Nicola Zingaretti. A sfidarlo potrebbe esserci l’assessore alla Sanità uscente, Alessio D’Amato, che ha incassato l’appoggio di Azione di Carlo Calenda e resa nota la sua disponibilità a correre. “C’è bisogno di tornare a discutere in modo costruttivo e profondo su temi locali ma con uno sguardo nazionale e internazionale. Vale per tutte le sfide dei prossimi mesi, avremo necessità di più momenti come questo per discutere delle proposte e dei temi quindi la mia, oggi, è più una presenza di ascolto”, ha detto Leodori in un breve intervento di apertura.

L’iniziativa ha incontrato il supporto del governatore del Lazio: “Questa rete è importante perché è importante trovare una missione comune – ha detto Zingaretti -. Abbiamo oscillato (nel centrosinistra, ndr) nel capire come costruire un’identità e adesso si è alzato il livello della sfida ma sappiamo che c’è una possibilità, la più grande ondata di spesa pubblica con il Pnrr”. A conferma del tentativo di dialogo con Roma futura l’assessora capitolina alla Scuola, Claudia Pratelli, ha spiegato: “L’alternativa è comune se è capace di dialogare con tutte e tutti, anche con quelli con cui c’è stato uno strappo, dal momento che ci sono tante battaglie che si fanno insieme con lo stesso linguaggio e grammatica”.

Ha inviato un videomessaggio, invece, l’assessora alla Transizione ecologica del Lazio, Roberta Lombardi del M5s: “Sono felice di intervenire a questo evento sia come esponente del M5s che come membro della giunta regionale del Lazio che sui temi ambientali sta sperimentando buona parte della propria alleanza programmatica. Il dialogo non può basarsi solo su una comunione di intenti astratta ma va attivato con una agenda di temi specifici: è un approccio fondamentale per un programma basato sulla concretezza che dia a tutte le forze politiche, del campo largo, la possibilità di testare di volta in volta quanto sia solido il matrimonio politico”. Sinistra civica ecologista, in una nota, precisa che non appoggia alcun candidato alle primarie regionali. poiché non sono state convocate primarie, né tavoli di coalizione che istruiscano tale lavoro. Tra i presenti: Massimiliano Smeriglio, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Elly Schlein, Andrea Catarci, Emily Clancy, Massimo Zedda, Michela Cicculli, Amedeo Ciaccheri, Sandro Luparelli, Loredana De Petris.

