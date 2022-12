Lazio 2023: Pd apre tavolo per maggioranza, primarie se necessario

Il Partito democratico del Lazio dà il via ai lavori in vista delle elezioni regionali del 2023 e si propone di definire nei prossimi mesi i punti programmatici da proporre al candidato che potrà essere scelto con primarie di coalizione, se queste saranno ritenute necessari. È quanto emerso dalla riunione odierna della direzione regionale del Pd che “ha dato mandato alla segreteria e al segretario Bruno Astorre di costruire il tavolo della coalizione che si presenterà alle prossime regionali, partendo dall’attuale maggioranza guidata dal presidente Zingaretti e allargandola, possibilmente, a tutte le realtà politiche e civili che vorranno condividere il percorso”. Il tavolo lavorerà alla costruzione di una maggioranza di centrosinistra attorno ai punti programmatici che verranno offerti come contributo al candidato alla presidenza il quale sarà scelto con primarie qualora queste fossero ritenute necessarie.

“Gli alleati – si legge in una nota della direzione del Pd del Lazio – saranno coinvolti nell’individuazione e nella stesura dei punti programmatici che poi saranno offerti come contributo al candidato scelto. Candidato che sarà individuato grazie all’ascolto e al massimo coinvolgimento di tutti adottando, se ritenuto necessario, le primarie di coalizione come strumento di partecipazione democratica”. Al momento i nomi che circolano per le possibili primarie di coalizione sono quelli del vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, e dell’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato.

