Lazio 2023: nel centrodestra sale l’attesa per il candidato, a sinistra si consuma un’altra spaccatura

Sale l’attesa nel centrodestra per la scelta del candidato presidente alle prossime regionali del Lazio. Il nome potrebbe essere annunciato, quando il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al rientro dalla missione a Bruxelles, interverrà alla festa in piazza del Popolo per il decennale di Fratelli d’Italia. La kermesse è stata aperta oggi dal coordinatore regionale di Fd’I Paolo Trancassini, nella rosa dei papabili. La scelta spetta a Fd’I e gli alleatisi attendono che l’annuncio venga dato nel fine settimana, come del resto auspicato ieri dal leader della Lega, Matteo Salvini: “Conto che entro il fine settimana ci sia la scelta sul candidato. Le liste della Lega sono pronte, belle, ricche. A me basta che sia bravo”, ha detto Salvini aprendo la campagna elettorale del Carroccio. Il tempo stringe e sia Lega che Forza Italia attendano almeno una terna di nome, come emerso ieri dallo scambio di battute a distanza, nei corridori di Montecitorio, tra i ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che ha confermato: “daremo la terna”.

Il motivo di questo stallo è da ricercare nelle dinamiche interne a Fd’I, con il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, che si è detto più volte disponibile a scendere in campo. La neo deputata Chiara Colosimo, invece, ex consigliera regionale e fedelissima di Giorgia Meloni finora è sempre stata in pole, ma la fuga in avanti di Rampelli ha un po’ rimescolato le carte. Da qui l’idea di puntare su candidati con esperienza politica di un certo livello, ma di uscire dai confini romani e attingere dalla provincia. Negli ultimi giorni, quindi – oltre Rampelli e Colosimo -, sono risalite le quotazioni di Paolo Trancassini, deputato reatino e coordinatore di Fd’I per il Lazio e da sempre vicino a Meloni. Inoltre, è rientrata in corsa l’ipotesi “civica” di Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa, che sarebbe gradito ad alcuni vertici nazionali della Lega, perché rappresenterebbe la coalizione, in grado di attirare voti anche oltre il centrodestra. Tra i nomi che stanno circolando c’è anche quello di Nicola Procaccini, eurodeputato ed ex sindaco di Terracina. Un’ultima voce che gira in questi giorni, invece, tira in ballo l’ex vicepresidente del Parlamento europeo Roberta Angelilli.

Sul fronte del centrosinistra, invece, nonostante il caos almeno una certezza c’è: a meno di tre mesi dalle elezioni è in campo l’assessore alla Sanità uscente, Alessio D’Amato, candidato del Pd e sostenuto anche dal Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Il “campo largo” zingarettiano oramai è imploso: il Movimento 5 stelle, lontano dalla coalizione di centrosinistra, attrae però le sue liste minoritarie, ma non ha ancora scelto un candidato. Giuseppe Conte, tra l’altro, potrebbe contare anche lui su una compagine di sinistra che guarda ai movimenti civici. È sostenuto infatti dal Coordinamento 2050, ovvero esponenti di sigle quali Leu e Verdi che hanno scelto di avvicinarsi al M5s, come Paolo Cento, Stefano Fassina e Loredana De Petris. Intanto, dopo che Sinistra italiana ha deciso di non sostenere Alessio D’Amato per convergere verso il M5s, Sinistra civica ecologista di Massimiliano Smeriglio e Amedeo Ciaccheri incontrerà domani l’assessore regionale alla Sanità “per avviare una dettagliata interlocuzione programmatica a partire dai 10 punti che intendiamo rappresentare alle elezioni”. Ma mentre gli “smerigliani” scelgono D’Amato, una parte di Sce (composta da forze come Articolo 1, Èviva, Sinistra x Roma) si stacca guardando al Movimento di Giuseppe Conte, che continua a guardarsi attorno. Negli ultimi giorni erano circolati anche i nomi di due giornaliste di fama nazionale e note al grande pubblico: Bianca Berlinguer e Luisella Costamagna. Due ipotesi molto apprezzate dai vertici M5s, ma improbabili.

