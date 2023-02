Lazio 2023, Meloni presenta Rocca: “Il Lazio è rimasto indietro con la sinistra”

Il presidente del consiglio Giorgia Meloni, nel corso dell’iniziativa elettorale all’Auditorium della Conciliazione di Roma, a supporto del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, ha ricordato la fondazione di Fratelli d’Italia e ha sostenuto che per la campagna elettorale regionale la parola d’ordine è coraggio. “Questo – ha detto Meloni – non è un luogo come un altro. In questa sala, il 16 dicembre di oltre dieci anni fa nasceva Fratelli d’Italia. Oltre al coraggioso gesto di Guido Crosetto di prendermi in braccio, ricordo che questa esperienza fu raccontata come spacciata. Per tutti avremmo dovuto restare ai margini o eravamo destinati a scomparire. È stato un percorso lungo e difficile ma non siamo scomparsi, né siamo rimasti ai margini. Questo ci insegna che quello che gli altri pensano di te non conta, ma quello che tu pensi di essere fa la differenza. E questo è un insegnamento per tutti, non solo in politica. Con determinazione, volontà, dedizione e coraggio, si può fare la differenza. Abbiamo fatto la differenza, il coraggio era la parola d’ordine e lo è anche oggi”.

Nella campagna elettorale per la Regione Lazio “la sinistra non sta spiegando gli errori fatti in questi anni. Questa è una regione che ha Roma al suo interno, ed è rimasta indietro rispetto alle sue potenzialità”. Tra cinque anni, a termine del mandato “guarderò i dati dell’occupazione e della disoccupazione, e il consenso sarà un consenso vero. Abbiamo appena iniziato, il 2023 sarà l’anno delle riforme, a partire dalla giustizia”, ha aggiunto.

L’Italia “è al centro dei principali flussi di energia dell’Europa, abbiamo il dovere di trasformare l’Italia nella porta dell’Europa per l’energia. Così si garantisce il diritto delle persone a non emigrare. Su questo stiamo lavorando molto a livello internazionale. Dicono che l’Italia è isolata, ma quello che la gente non capisce che non è possibile di isolare l Italia, più che altro il punto è se l’Italia è consapevole della sua centralità, e adesso con questo governo lo è” ha detto nel corso del suo intervento.

“Abbiamo iniziato a rafforzare la sicurezza nelle stazioni delle grandi città, a Roma, a Milano e a Napoli. È intollerabile che un turista che arriva a Roma debba vedere il degrado che abbiamo visto in questi anni” ha detto parlando di sicurezza.

