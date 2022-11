Lazio 2023: il Pd punta all’incontro Boccia-Conte, a destra si allontana Rocca e avanza Colosimo

Tra possibili alleanze, spaccature e vertici che slittano di settimana in settimana, per le regionali del Lazio i giochi sono sospesi. Le forze politiche sono alla ricerca di un candidato, con il toto-nomi che impazza. Il centrosinistra è arrivato letteralmente a un bivio, con il “campo largo” oramai imploso: da un lato il Pd con il Terzo polo a sostenere la candidatura unitaria di Alessio D’Amato, dall’altro lato il Movimento 5 stelle che valuta la prossima mossa e che attrae le liste minoritarie di sinistra. Gli incontri che D’Amato sta portando avanti con le forze del centrosinistra, per tentare di allargare la coalizione, sono in una fase di stallo: gli alleati insistono per riallacciare il dialogo con il M5s. Una condizione che D’Amato accetterebbe senza riserva, se non ci fosse il veto sul termovalorizzatore di Roma. Quindi, tocca ai vertici del Pd nazionale chiedere un incontro al leader del M5s Giuseppe Conte. Quasi certamente sarà il responsabile degli Enti locali Francesco Boccia ad avanzare la richiesta di confronto e a parteciparvi come referente. Un bilaterale che il Partito democratico cerca da tempo e che probabilmente si svolgerà nel fine settimana.

Il nodo che D’Amato dovrà sbrogliare, quindi, è quello di aprire alle richieste delle forze di sinistra, per l’ennesimo tentativo, ormai quasi disperato, di provare a ricucire un dialogo con il M5s, considerando che nel Lazio le figure che lo rappresentano sono le due assessore regionali uscenti, Roberta Lombardi e Valentina Corrado, le quali non sono ricandidabili perché al terzo mandato. La loro influenza sulla decisione, e una eventuale convergenza – anche attraverso primarie – quindi dipende comunque dalle mosse di Conte, che al momento non ha chiuso completamente la porta all’alleanza, ma vuole dettare le condizioni: una serie di punti che ha definito “qualificanti per un programma progressista”, a partire dal “no” categorico al termovalorizzatore di Roma.

Sul fronte del centrodestra, invece, la coalizione non ha ancora deciso il suo candidato presidente. L’incontro decisivo tra i leader nazionali, che si sarebbe dovuto tenere nei giorni scorsi, è slittato alla fine di questa settimana. Salvo clamorosi colpi di scena, sarà Fratelli d’Italia ad esprimere la candidatura, forte del risultato ottenuto alle politiche. Si aspetta la premier Giorgia Meloni, alle prese con la Manovra di bilancio, dopodiché la decisone sul candidato verrà presa dai vertici nazionali “a stretto giro, a giorni”, assicurano alcune fonti ad “Agenzia Nova”. Tra i profili in corsa si allontana l’ipotesi di un candidato “civico”, quindi quella più accreditata di Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa, da sempre vicino al centrodestra. Mentre, tra i nomi politici, ritorna ad avanzare fortemente la possibile candidatura della neo deputata Chiara Colosimo, ex consigliera regionale e fedelissima di Giorgia Meloni, che al momento sembra essere in pole position. Resta in campo l’ipotesi Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, anche se con quotazioni al ribasso.

Dagli alleati di Fd’I è arrivata la richiesta a non temporeggiare – come avvenne per le comunali di Roma con la scelta in extremis di Enrico Michetti – per non concedere alcun vantaggio al centrosinistra. In particolare – secondo quanto riferiscono le stesse fonti -, sia in Forza Italia che nella Lega si vorrebbe puntare a un candidato politico e Chiara Colosimo potrebbe essere il tassello ideale anche per il partito della Meloni, al fine di completare un rinnovamento generazionale, riproponendo lo scenario della “donna giovane al comando” anche alla Pisana. Il profilo “civico”, invece, sarebbe gradito ad alcuni vertici nazionali della Lega, perché rappresenterebbe la coalizione, in grado di attirare voti anche oltre il centrodestra, ma con il rischio di essere meno noto all’elettorato.

Intanto, il tempo stringe: non è ancora ufficiale, ma le elezioni regionali del Lazio si dovrebbero tenere domenica 12 febbraio e nella mattina di lunedì 13 febbraio 2023: lo ha annunciato Daniele Leodori, presidente vicario della Regione Lazio, spiegando che è “l’ipotesi su cui si sta lavorando. Firmerò il decreto dopo aver contattato sia la Prefettura che il ministero dell’Interno per concludere tutte le procedure necessarie all’indizione delle elezioni”. L’obiettivo sarebbe quello di firmare il decreto regionale entro questo venerdì.

