Lazio 2023, il ministro Salvini: “Con noi la regione ripartirà”

Dopo dieci anni di amministrazione targata Pd, nel Lazio “è ora di cambiare aria”. A pochi giorni dal voto, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è certo che il voto di domenica e lunedì segnerà una svolta nel futuro della regione. Ma il verdetto che uscirà dalle urne avrà inevitabilmente dei riflessi anche a livello nazionale. “Sarà soprattutto un voto – spiega Salvini al “Tempo” – per confermare il buongoverno che da decenni caratterizza la Lombardia e per cambiare aria nel Lazio, dove la sinistra ha operato malissimo soprattutto in settori delicati come sanità o rifiuti. Poi, certo, mi piace credere che i cittadini siano soddisfatti del lavoro del governo nazionale”. Alle Politiche in Lombardia e nel Lazio la Lega ha ottenuto il 13,3 per cento e il 6,3. I sondaggi finora sembrano confermare queste percentuali anche per le Regionali: “Non mi pongo limiti, l’importante è che vinca il centrodestra e sono certo che la Lega farà un ottimo risultato”. Il Lazio e Roma hanno problemi con radici lontane, dai rifiuti alla sanità. Rocca dovrebbe riuscire a risolverli “perché è sostenuto da una coalizione seria, con un programma credibile. D’altronde in altre regioni il centrodestra ha dimostrato e dimostra di saper governare bene”. Rocca, secondo il leader leghista, “è un uomo del fare, ma ammetto che non andiamo d’accordo sul calcio!”.

Quanto al piano per la sicurezza delle stazioni: “È partito un piano di assunzioni straordinaria di vigilantes e con le Ferrovie stiamo collaborando in modo così affiatato che è già realtà Fs security che ha l’obiettivo di migliorare e razionalizzare i servizi di controllo nelle stazioni. Sono risultati concreti”. Roma ha bisogno di grandi infrastrutture in vista del Giubileo e dell’Expo: “L’obiettivo è correre e sbloccare, il nuovo codice degli appalti che diventerà legge entro fine marzo ha questo obiettivo. Cito anche la Roma-Latina su cui abbiamo appena nominato un commissario dopo anni di chiacchiere: sono tutte scelte che dimostrano la determinazione affinché i problemi vengano risolti”, ha concluso Salvini.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram