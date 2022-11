Lazio 2023: il centrosinistra tra il nodo primarie e le spaccature, a destra avanzano Rampelli e Rocca

Con le dimissioni del governatore Nicola Zingaretti si è aperta ufficialmente la corsa per le elezioni regionali del Lazio. Le forze politiche sono alla ricerca di un candidato, con il toto-nomi che impazza, tra possibili alleanze e spaccature. Il centrosinistra nel Lazio è arrivato letteralmente a un bivio, con il “campo largo” ormai imploso: da un lato il Pd con il Terzo polo a sostenere la candidatura di Alessio D’Amato, dall’altro lato il Movimento 5 stelle che appare spiazzato e valuta la prossima mossa e che attrae, oggi più di ieri, le liste minoritarie di sinistra. Il primo passaggio è la Direzione regionale del Pd convocata per domani alle 17 che dovrà confermare la candidatura dell’assessore D’Amato. Mercoledì, invece, in una riunione di coalizione si dovrebbe decidere se fare o meno le primarie. Il leader di Azione Carlo Calenda ha già dichiarato che non parteciperà ai gazebo, pur sostenendo la candidatura di D’Amato. Inoltre, tra i gruppi della sinistra radicale e civica c’è già malcontento.

In particolare, mentre i Verdi, alla fine rimarrebbero in coalizione con qualche dubbio, appoggiando eventualmente, in caso di primarie, la consigliera della lista Civica Zingaretti Marta Bonafoni, il cui nome era circolato anche per un ticket con D’Amato; l’ala di Si e Sce, non vedendo di buon occhio l’accordo con il Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, potrebbe anche convergere verso il M5s. Secondo quanto filtra dagli ambienti della Sinistra civica le primarie sarebbero “di facciata” e per quanto si lavori “a unire” la coalizione per non consegnare la regione alla destra, si chiederà al Pd di rettificare l’approccio all’allenza. Sul fronte Movimento 5 stelle, oggi è spuntato il nome di Livio De Santoli, già candidato alle scorse elezioni politiche e fedelissimo di Giuseppe Conte – un civico d’area – che, però, non sarebbe molto gradito alla base. Per questo nella rosa dei papabili da contrapporre al Pd e al Terzo polo, prima che al centrodestra, potrebbe rientrare Ignazio Marino, ex sindaco di Roma, in tandem con Massimiliano Smeriglio, parlamentare europeo e fondatore di Sinistra civica ecologista. Il quadro sarà chiaro mercoledì, dopo la riunione di coalizione, ma non è esclusa una corsa in solitaria o una convergenza verso il M5s dei gruppi minori di sinistra.

Mentre il Pd è alle prese col nodo alleanze, nel centrodestra, salvo clamorosi colpi di scena, sarà Fratelli d’Italia ad esprimere la candidatura, forte del risultato ottenuto alle politiche. La coalizione guidata dalla neo premier Giorgia Meloni può ragionare con calma cavalcando l’onda della vittoria alle ultime elezioni politiche e sfruttando la crisi del centrosinistra per tornare al governo del Lazio dopo 10 anni di assenza. La decisone su candidato del centrodestra verrà presa dai vertici nazionali “a stretto giro”, assicurano alcune fonti ad “Agenzia Nova”, dopo un incontro dei leader nazionali alla fine di questa settimana. “Non abbiamo problemi di campo largo, ristretto o di ‘campetto’, il centrodestra è unito e coeso e sceglierà il migliore candidato possibile a breve”, spiegano le stesse fonti. Nel caso di un candidato civico, il nome più accreditato è quello di Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa, da sempre vicino al centrodestra. Tra i nomi politici, avanza fortemente la possibile candidatura di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera.

Lo stesso Rampelli si è detto pronto e disponibile a candidarsi alla presidenza della Regione Lazio: “Ho sempre dato a Giorgia Meloni la disponibilità a svolgere il ruolo più utile alla causa. Sono stato pronto a fare il candidato sindaco in passato” e per la Regione Lazio “sono disponibile a fare il candidato governatore, se c’è bisogno di me”. Ma circolano anche i profili del coordinatore di Fd’I Lazio Paolo Trancassini, del consigliere uscente Fabrizio Ghera e di Chiara Colosimo, già consigliera regionale e fedelissima di Giorgia Meloni. Il tempo stringe: da sabato, con lo scioglimento del consiglio regionale, decorrono ufficialmente i tre mesi per indire nuove elezioni. Le date ipotizzate per il voto sono il 5 o il 12 febbraio, ma potrebbe anche esserci un election day il 5 marzo con altre elezioni regionali e amministrative.

