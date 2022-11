Lazio 2023: D’Amato è il candidato del Pd sostenuto dal Terzo polo

È Alessio D’Amato, assessore uscente alla Sanità, il candidato del Partito democratico per le prossime elezioni regionali. D’Amato, sostenuto anche dal Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, si prepara quindi a correre alle urne previste tra inizio febbraio o al più tardi a marzo, in accorpamento con le elezioni in Lombardia. È quanto è stato definito questa sera nel corso della direzione del Pd del Lazio, a seguito di una lunga relazione del segretario regionale Bruno Astorre. Alla riunione, tuttavia, dei 50 attesi si sono presentati in 34: il voto è stato unanime, contrario si è espresso soltanto Marco Miccoli, a cui ieri – nel corso di un evento – l’assessora del M5s, Roberta Lombardi, aveva chiesto di favorire la partecipazione del M5s alle primarie scegliendo un candidato condiviso con l’area della sinistra progressista. A quanto si è appreso, Miccoli ha riportato la richiesta di ritardare la decisione di alcuni giorni, ma non è stata accolta dai membri della direzione.

Secondo le indiscrezioni che stanno circolando, in queste ore, le sigle politiche dell’allenza Verdi Sinistra a questo punto stanno valutando se essere presenti, o meno, al tavolo di coalizione previsto per domani e nel corso del quale si dovrebbe decidere se convocare i gazebo delle primarie. Poco prima dell’incontro al Nazareno il segretario del Pd Lazio, Astorre, aveva precisato: “Sinistra e Verdi hanno qualche perplessità sulla vicenda dell’allargamento della coalizione al Terzo polo, non tanto sul candidato”. Soddisfazione è stata espressa da D’Amato: “È una candidatura unitaria che il Pd oggi mette a disposizione di tutta la coalizione. Nessuna ombra di Calenda, questa è una candidatura unitaria che il Pd oggi mette a disposizione di tutta la coalizione”.

“Una coalizione più ampia possibile – ha sottolineato D’Amato – che da domani deciderà sia gli aspetti programmatici che le modalità. Non ci sottraiamo neanche se verranno chieste le primarie, è la nostra genesi, se questo serve a contribuire ad allargare il perimetro della coalizione. Una coalizione – ha concluso – che vogliamo molto caratterizzata sui temi ambientali e climatici, sul no al nucleare e sui temi del lavoro. Questi devono essere gli elementi di fondo che caratterizzeranno l’indicazione di che c’è stata”. La riunione di domani è in programma alle 17:00 in via degli Scialoja, nella sede del Pd del Lazio.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram