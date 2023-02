Crolla l’affluenza nel Lazio: ha votato solo il 37,20 per cento, quasi la metà rispetto al 2018

Crolla l’affluenza nel Lazio in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e la scelta del nuovo presidente. Il dato definitivo si attesta infatti al 37,20 per cento degli aventi diritto, quasi la metà della tornata elettorale del 2018 quando alle urne andrò il 66,55 per cento. Male l’affluenza a Roma e provincia, la più bassa di tutta la Regione: il 35,19 per cento contro il 65,46 del 2018 con Roma che non arriva neanche al 35 per cento fermandosi al 33,11 per cento. Di poco sopra la provincia di Latina che si attesta al 39,74 per cento (68,73 nel 2018). Male anche la provincia di Rieti con il dato definitivo odierno al 43,74 per cento (71,16 nel 2018). Nella Tuscia si è recato alle urne il 44,09 per cento degli elettori, trenta punti sotto rispetto al 2018 quando al voto andò il 73,56 per cento degli aventi diritto. Infine nella provincia di Frosinone il dato definitivo dell’affluenza si attesta al 44,86 (67,46 per cento nel 2018).

Relativamente ai Comuni “virtuosi”, divisi per province, nel territorio della Ciociaria è Falvaterra il primo comune per numero di votanti, il 65,22 per cento. Maglia nera al comune di Casalattico con appena il 16,24 per cento degli aventi diritto che si è recato a votare. Passando ai territori della sabina il Comune con la più alta percentuale al voto è Borgorose al 57,17 per cento. Ultimo il Comune di Tarano con il 33,80 per cento. Passando alla provincia di Latina è Rocca dei Volsci il Comune con l’affluenza maggiore, il 55,58 per cento mentre è l’isola di Ponza che conquista l’ultima posizione con il 24,33 per cento. Il Comune di Canepina, in provincia di Viterbo, è quello che registra il dato più alto della tuscia, 71,38 per cento mentre maglia nera è Monterosi con il 35,38 per cento. Passando alla Città metropolitana di Roma, con i suoi 121 comuni, il più virtuoso è Castel San Pietro Romano con il 77,34 per cento degli elettori che si è recato alle urne. Non arriva neanche al 30 per cento il comune di Ardea che si ferma al 29,77 per cento, ottenendo il dato più basso di tutta la provincia di Roma.

