Lazio 2023: Conte non chiude al Pd ma vuole dettare la linea, l’alleanza ormai è un miraggio

Dal “no” agli inceneritori al “basta” con le nomine politiche nella Sanità. Il presidente del M5s, Giuseppe Conte, non chiude completamente la porta ad un’alleanza con il Pd, in vista delle prossime elezioni regionali del Lazio, ma vuole dettare le condizioni, una serie di punti che ha definito “qualificanti per un programma progressista”. Spiragli di apertura del Movimento 5 stelle, che però potrebbero non bastare a ricucire un’alleanza che oramai sembra un miraggio. Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi nella sede del Movimento a Roma, Conte ha espresso la volontà di mettere sul tavolo “una proposta politica forte, ambiziosa, senza ambiguità in particolare su temi fondamentali: sanità, lavoro, ambiente”. Una proposta rivolta “a tutte le forze politiche, sociali, civiche perché ci sia la possibilità di costruire un progetto progressista”. Sul possibile candidato alle regionali, Conte ha assicurato di essere disponibile a individuare “insieme alle forze politiche e sociali che vorranno parteciparvi” qualcuno che “sia degno interprete di un progetto progressista e che ci dia garanzie di realizzarlo”. Tuttavia, sono diversi i nodi da sciogliere con il Partito democratico: “con questi vertici Pd abbiamo difficoltà a sederci allo stesso tavolo. Quando i sondaggi in campagna elettorale ci davano al 6-7 per cento – ha ricordato Conte – il Pd ne ha approfittato per darci il colpo di grazia, metterci alla gogna ed emarginarci come degli appestati”.

Per quanto riguarda i punti programmatici, sul tema dei rifiuti Conte è stato chiaro: “il nostro progetto non potrà mai basarsi sulla costruzione di nuovi inceneritori, così come è stato progettato per la Capitale. È una follia incenerire le materie prime – ha aggiunto – dobbiamo ri-utilizzarle, valorizzarle”. Altri punti cardine nel programma del M5s sono: la centrale Enel di Civitavecchia “che dobbiamo riconvertire verso le rinnovabili e bisogna farlo in fretta”, ha sottolineato Conte e la sanità. “Dobbiamo lavorare per una sanità territoriale Non vogliamo – ha sottolineato il leader del M5s – la discrezionalità nell’individuazione dei vertici delle aziende sanitari. Abbiamo bisogno di persone qualificate, competenti, che non rispondono a logiche di partito o, peggio, a singole correnti di partito”. Infine, la mobilità sostenibile: “Chi si siederà al tavolo con noi dovrà rinunciare a un progetto vecchio di trent’anni e quindi cestinare la costruzione dell’autostrada a pedaggio Roma-Latina, per potenziare la Pontina e costruire una metro leggera di superficie per i pendolari”, ha affermato Conte. Un programma “innovativo, in grado di cambiare la Regione”, secondo il presidente dei 5 stelle. Condizioni, quelle dettate da Giuseppe Conte, che difficilmente il Pd potrà accettare, perché a prescindere dai punti programmatici, nessuno vorrebbe far passare il messaggio che è il leader M5s a dettare le regole del gioco. “Conte ha ormai una ossessione per il Pd. Sembra proprio che non riesca a realizzare che l’avversario è la destra“, dicono fonti del Nazareno. A fare eco anche il segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre: Conte “vuole far cadere il campo largo, mettere fine a una ottima esperienza di governo, su un tema che non riguarda la Regione Lazio che è il termovalorizzatore di Roma. La legge ha dato poteri al sindaco di Roma per quello, non è competenza della Regione Lazio. Con i diktat non non si va da nessuna parte”, ha concluso.

Intanto, sempre sul fronte del centrosinistra, tra Zingaretti e D’Amato sembra essere calato il gelo. Alla presentazione di questa mattina dell’esoscheletro pediatrico all’Irccs San Raffaele di Roma, il presidente uscente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, non si sono nemmeno incrociati, perché giunti in due momenti diversi. Forse un semplice caso, ma visto il clima di tensione che si respira nel centrosinistra, si potrebbe pensare a una realtà ben diversa: uno strappo definitivo alla vigilia della fine del mandato di Zingaretti. Alla base del malcontento è stata la possibile candidatura di D’Amato alla presidenza del Lazio, sostenuto dal Terzo polo di Calenda e Renzi. La decisione del Pd di puntare su un candidato civico, archiviando di fatto tutti i nomi circolati, incluso D’Amato, ha provocato malumori in alcune correnti minoritarie, che hanno criticato il neo-deputato Zingaretti, accusandolo di non aver sostenuto la candidatura del suo assessore.

Ma è lo stesso Conte a escludere un’alleanza con il Terzo polo, facendo, di conseguenza, sfumare l’ipotesi del campo “larghissimo”. “La risposta la danno già Renzi e Calenda che si affidano alla logica dell’insulto e della volontà di distruggere il M5s, rendendo così impossibile sedersi intorno a un tavolo”, ha commentato il leader del M5s. “Noi abbiamo posto i punti di un’agenda progressista, come possiamo portarla avanti con forze che fanno del neoliberismo e del pragmatismo efficientista il fulcro della loro azione politica?”, ha concluso. Infine, a mettere un punto alla diatriba politica, il commento del leader di Azione, Carlo Calenda, che in ogni caso non ha mai voluto saperne di un accordo che vede dentro il M5s. Il presidente del Movimento cinque stelle “ribadisce il no al termovalorizzatore a Roma che è il punto qualificante del programma di Gualtieri. Possiamo desumere che continuare a perdere tempo con il M5s è inutile almeno nel Lazio?”, scrive su Twitter Calenda. “Visto che c’è una persona del Partito democratico di valore già in campo, possiamo chiudere?”, conclude, con riferimento alla possibile candidatura di D’Amato.

