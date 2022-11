Lazio 2023: a sinistra D’Amato pronto a chiudere senza M5s, a destra slitta ancora il vertice

Alessio D’Amato sarà il candidato unitario del centrosinistra alle prossime elezioni regionali del Lazio, pronto a chiudere il perimetro della coalizione, senza il M5s, entro la prossima settimana. Dunque niente primarie, anche perché nessuna forza del centrosinistra ha avanzato questa richiesta: se il Movimento 5 stelle vuole contribuire alla coalizione come fatto fino a ieri nella maggioranza uscente alla Regione Lazio, “è il benvenuto”, altrimenti come detto dallo stesso D’Amato il centrosinistra “non si farà logorare”. Ieri l’assessore alla Sanità, candidato del Pd alla presidenza ha inaugurato la sua campagna elettorale con l’evento “Insieme per Lazio 2023”, dal quartiere generale del Pd romano a via del Portonaccio, sede del comitato elettorale di Gualtieri alle elezioni comunali di Roma e lo sarà anche per D’Amato. “Io voglio vincere perché lo dobbiamo al nostro popolo e alla nostra comunità politica”, ha detto D’Amato. “Le elezioni regionali sono il primo appuntamento dopo la sconfitta delle elezioni nazionali e devono rappresentare una rivincita delle forze del centrosinistra, riformiste e progressiste”.

“Io non faccio tentativi” per incontrare il leader del M5s Giuseppe Conte “noi governiamo insieme la Regione e dobbiamo difendere un lavoro e non ci facciamo logorare. Le porte sono aperte, ma noi andiamo avanti – ha sottolineato D’Amato -. Per cui dalla prossima settimana verrà chiuso l’accordo con le forze del centrosinistra e il perimetro programmatico della coalizione. E poi si parte”. D’Amato ha ribadito di non aver aver avuto contatti con Conte “e per quanto mi riguarda non è previsto nessun incontro”. Dunque, l’obiettivo è costruire un’alleanza che sia più larga possibile, tenendo dentro le liste minoritarie di sinistra, indispettite dalla scelta del Pd di convergere alla fine sul candidato sostenuto dal Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Per questo gli alleati hanno insistito – e insistono ancora – per riallacciare il dialogo con il M5s. Una condizione che D’Amato avrebbe accettato senza riserva, se non ci fosse il veto sul termovalorizzatore di Roma. A tal proposito D’Amato ha precisato che il termovalorizzatore a Roma “non è una cosa che dobbiamo superare perché è un’opera come il ponte di Genova, prevista a livello nazionale e il sindaco Gualtieri è il commissario. Mi sembra che queste forze governino a Roma e in tutti i Municipi, per cui sono parte integrante del centrosinistra”.

Per D’Amato “chi con pretesti disconosce questa esperienza di governo si assume una grande responsabilità. In queste 11 settimane voglio consumare le suole delle scarpe in ogni Comune e difenderò il lavoro che abbiamo fatto anche con il Movimento 5 stelle, il Terzo polo, i Socialisti, i Radicali, il civismo laico e le reti civiche”, ha sottolineato. A sostenere l’assessore ai nastri di partenza anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: con D’Amato il centrosinistra “può vincere le elezioni regionali del Lazio, anche perché non abbiamo capito quali siano gli altri candidati e non vediamo nomi forti e progetti alternativi sulla regione”, ha detto Gualtieri. Il “campo largo” oramai è imploso: da un lato il Pd con il Terzo polo a sostenere la candidatura unitaria di Alessio D’Amato, dall’altro lato il Movimento 5 stelle che attrae le liste minoritarie di sinistra e che valuta la prossima mossa, soprattutto per la ricerca di un candidato. Il nome che circola è quello di Livio De Santoli, docente all’Università La Sapienza, già candidato alle scorse elezioni politiche e fedelissimo di Giuseppe Conte – un civico d’area – che, però, non sarebbe molto gradito alla base. L’idea, comunque, sarebbe quella di costruire una coalizione alternativa al Pd, insieme al Coordinamento 2050, ovvero gli ex verdi ed ex sinistra che hanno scelto di avvicinarsi al M5s, come Paolo Cento, Stefano Fassina e Loredana De Petris.

Sul fronte del centrodestra, invece, la coalizione non ha ancora deciso il suo candidato presidente. L’incontro decisivo tra i leader nazionali, che si sarebbe dovuto tenere nei giorni scorsi, continua a slittare. Salvo clamorosi colpi di scena, sarà Fratelli d’Italia ad esprimere la candidatura, forte del risultato ottenuto alle politiche. Si aspetta il premier Giorgia Meloni, in questi giorni presa tra impegni istituzionali e Manovra di bilancio, ma la decisone sul candidato arriverà “a brevissimo, a giorni”, assicurano alcune fonti. Tra i profili in corsa si allontana l’ipotesi di un candidato “civico”, quindi quella più accreditata di Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa, da sempre vicino al centrodestra. Mentre, tra i nomi politici, ritorna ad avanzare fortemente la possibile candidatura della neo deputata Chiara Colosimo, ex consigliera regionale e fedelissima di Giorgia Meloni, che al momento sembra essere in pole position. Resta in campo l’ipotesi Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, anche se con quotazioni al ribasso. Intanto, non è ancora ufficiale, ma le elezioni regionali del Lazio si terranno domenica 12 febbraio e nella mattina di lunedì 13 febbraio 2023. Il tempo stringe.

