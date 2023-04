Lavrov vuole il Brasile nel Consiglio di sicurezza dell’Onu e invita Lula a Mosca

"È chiaro che siamo interessati alla risoluzione del conflitto ucraino il prima possibile. Abbiamo spiegato più volte in dettaglio le cause di ciò che sta accadendo e quali obiettivi perseguiamo al riguardo"

La Russia si schiererà a favore dell’entrata del Brasile nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come membro permanente. Lo ha detto il ministro degli Esteri della Russia, Sergej Lavrov, in un passaggio della conferenza stampa congiunta con l’omologo brasiliano, Mauro Vieira, al termine di un bilaterale tenuto a Brasilia. “Stiamo attingendo un ordine mondiale più giusto, più corretto e basato sul diritto. A riguardo abbiamo una visione del mondo multipolare, in cui consideriamo il protagonismo di vari paesi e non più solo alcuni”, ha detto Lavrov, invitando il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, a visitare la Russia. L’esponente del governo di Vladimir Putin ha poi elencato le aree dove la Russia vorrebbe espandere la cooperazione con il Brasile tra cui energia, agricoltura, salute e sviluppo farmaceutico, oltre che nell’esplorazione spaziale.

Per il ministro russo il Brasile ha maturato una buona comprensione della “genesi della situazione” in Ucraina. “Le visioni del Brasile e della Russia sul conflitto sono le stesse”, ha riferito, ringraziando nuovamente il governo per l’intenzione di “contribuire a trovare modi per risolvere la situazione”. “È chiaro che siamo interessati alla risoluzione del conflitto ucraino il prima possibile. Abbiamo spiegato più volte in dettaglio le cause di ciò che sta accadendo e quali obiettivi perseguiamo al riguardo”, ha affermato Lavrov.

In precedenza il ministro degli Esteri brasiliano, Mauro Vieira, aveva detto ancora una volta che il Brasile “è disposto a partecipare alla soluzione pacifica” del conflitto, ribadendo la posizione del Paese sul cessate il fuoco in Ucraina che “deve avvenire quanto prima, nel rispetto del diritto umanitario in favore di una pace duratura”. Inoltre, Vieira si era espresso contro le sanzioni unilaterali anti-russe adottate dall’inizio del conflitto da Stati Uniti, Unione europea (Ue) e numerosi alleati dell’occidente. Secondo Vieira “queste restrizioni influiscono negativamente sulle economie di molti paesi, compresi i paesi in via di sviluppo”. Nel pomeriggio Lavrov incontrerà il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva.

Lavrov, ha iniziato oggi dal Brasile una missione che lo porterà in diversi Paesi dell’ America latina fino a fine settimana. Lavrov incontra in un bilaterale l’omologo brasiliano, Mauro Vieira, e – a seguire – incontrerà il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva. Al centro dei colloqui la crisi in Ucraina, tema sul quale lo stesso Lula è tornato nel recente viaggio in Cina, non risparmiando critiche agli Stati Uniti e a Kiev. Nei “fori internazionali” e nei “contatti bilaterali”, sottolinea il ministero degli Esteri, il Brasile difende “la cessazione immediata delle ostilità” e rivendica “l’importanza di unire sforzi diplomatici che facilitino il raggiungimento di una soluzione pacifica negoziale”.

Negli Emirati Arabi Uniti, di ritorno da una visita di quattro giorni in Cina, Lula era tornato a commentare la crisi in Europa dell’est, sottolineando che anche l’Ucraina, oltre alla Russia, aveva deciso di andare in guerra, cosa che rende “molto difficile” raggiungere la pace. “Entrare in una guerra è molto più facile che uscirne. La decisione l’hanno presa tutti e due Paesi. Ora stiamo cercando di costruire un gruppo di Stati che non abbiano alcuna implicazione nel conflitto, che non vogliano la guerra e che desiderino costruire la pace nel mondo, parlando tanto alla Russia quanto all’Ucraina”, ha affermato Lula da Abu Dhabi. Il presidente brasiliano ha anche sottolineato l’importanza di dialogare con Stati Uniti e Unione europea sul dossier ucraino.

“Dobbiamo convincere tutti che la pace è il modo migliore per promuovere qualsiasi processo di dialogo. Ma, per come sono messe le cose ore, la pace è molto difficile”, ha osservato Lula, secondo cui un’iniziativa di dialogo per l’Ucraina dovrebbe essere mediata da un gruppo simile al G20, che includa Paesi “neutrali”. Il leader brasiliano ha spiegato di averne parlato con Xi e anche con il presidente degli Emirati Mohamed bin Zayed al Nayan. “Dobbiamo sederci a un tavolo e dire basta. La guerra non ha mai portato e mai porterà alcun beneficio”, ha sottolineato, non mancando di attaccare gli Usa perché “continuano a contribuire al prolungarsi del conflitto”, così come i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, perché “non assumono alcuna iniziativa” per fermare i combattimenti.

I due Paesi avevano peraltro intensificato i rapporti anche durante la presidenza di Jair Bolsonaro. Proprio alla vigilia dell’aggressione alla Russia, in un momento in cui gran parte della comunità internazionale prendeva le distanze dal Cremlino, l’ex presidente del Brasile volò a Mosca per un incontro con l’omologo Vladimir Putin. Al centro della visita la trattativa per sbloccare la fornitura russa di fertilizzanti, prodotto cruciale per lo sviluppo dell’agricoltura e dell’economia del Brasile. Peraltro, nel 2022, con la Russia sottoposta alle sanzioni economiche internazionali, i due Paesi hanno registrato uno scambio bilaterale di 9,8 miliardi di dollari, cifra record. Oltre alla guerra, fa sapere il ministero degli Esteri del Brasile, Lavrov e Vieira parleranno di commercio e investimenti, scienza e tecnologia, ambiente, energia, difesa, cultura ed educazione.

Lasciata Brasilia, Lavrov proseguirà il tour regionale in altri tre Paesi storicamente vicini a Mosca: Venezuela, Nicaragua e Cuba. Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha sempre offerto al Cremlino “tutto il sostegno” nella crisi ucraina, mentre il ministro degli Esteri del Nicaragua, Denis Moncada, si è recato a fine marzo a Mosca difendendo il diritto della Russia a proteggere “l’integrità e la sicurezza” del proprio territorio. All’Avana, fa sapere il ministero degli Esteri di Cuba, Lavrov dovrebbe arrivare mercoledì 19, in coincidenza con l’insediamento del nuovo Parlamento e la conseguente, più che probabile, rielezione di Miguel Diaz-Canel a presidente.

