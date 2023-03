Lavrov sul drone Usa: “Qualsiasi incidente tra potenze nucleari comporta rischi molto seri”

"Gli Stati Uniti non possono non capirlo"

Qualsiasi iniziativa che provochi uno scontro tra due potenze nucleari comporta sempre rischi molto seri e gli Stati Uniti non possono non capirlo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, commentando l’incidente avvenuto ieri nello spazio aereo sopra il Mar Nero. “Qualsiasi incidente che provoca uno scontro tra due grandi potenze, due potenze nucleari, le più grandi del mondo, comporta sempre rischi molto seri. Loro (gli Stati Uniti) non possono non capirlo”, ha detto Lavrov all’emittente “Rossiya 24”.

