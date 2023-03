Lavrov su Berlusconi: “E’ un uomo ragionevole, ascoltiamo le sue dichiarazioni”

La Russia ascolta le valutazioni e dichiarazioni di tanti leader internazionali e politici con esperienza e “Silvio Berlusconi è uno di loro”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel corso della conferenza stampa tenuta al termine della partecipazione alla riunione con gli omologhi del G20 a Nuova Delhi, in India. Berlusconi “è un uomo ragionevole che non cerca di dipingere tutto in bianco e nero, non cerca di intensificare tensioni nel mondo sotto lo slogan della lotta della democrazia contro l’autocrazia. Berlusconi comprende la necessità di risolvere i problemi da cui dipende la nostra vita”, ha aggiunto Lavrov.

Sulla riunione del G20

Sulla riunione del G20 Lavrov ha usato parole di ironia: “Un certo numero di delegazioni occidentali ha trasformato il lavoro della riunione ministeriale del G20 che si tiene oggi a Nuova Delhi in un “circo”. “Vorrei scusarmi con la presidenza indiana e i colleghi dei Paesi del Sud del mondo per il comportamento indecente di un certo numero di delegazioni occidentali che hanno trasformato il lavoro all’ordine del giorno del G20 in un circo, cercando di spostare la loro responsabilità per i fallimenti nella politica economica su altri, soprattutto la Russia”, ha affermato Lavrov alla riunione ministeriale del G20.

Mosca è scioccata dal fatto che i sabotaggi contro i gasdotti Nord Stream 1 e 2, avvenuti nella zona di responsabilità della Nato e dell’Unione europea, siano ancora impuniti. “Siamo scioccati dai sabotaggi impuniti compiuti contro i gasdotti del Nord Stream nella zona di responsabilità della Nato e dell’Ue. Insistiamo su un’indagine equa e tempestiva di questo atto di terrorismo”, ha detto Lavrov.

L’Occidente sta “spudoratamente” bloccando l’accordo sul grano introdotto dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. “L’Occidente sta spudoratamente seppellendo la nota iniziativa umanitaria del segretario generale delle Nazioni Unite”, ha detto Lavrov. L’esportazione di prodotti agricoli russi, ha proseguito il ministro, viene “palesemente ostacolata” in tutto il mondo, indipendentemente da quanto l’Ue “cerchi di convincere tutti del contrario”.

