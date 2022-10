Lavrov: “I leader europei sono felici che la vera guida siano gli Usa, eccetto Macron”

"Oggi purtroppo l'Unione europea non è un attore indipendente", ha sostenuto il diplomatico, ricordando che in Europa esisteva un dibattito sulla necessità di "assicurare l'autonomia strategica dell'Ue"

Tutti i leader dei Paesi europei, eccetto il presidente francese Emmanuel Macron, sono soddisfatti del fatto che la vera guida del Vecchio continente siano gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un incontro con gli studenti dell’Università statale della Bielorussia, a Minsk. “Oggi purtroppo l’Unione europea non è un attore indipendente”, ha sostenuto il diplomatico, ricordando che in Europa esisteva un dibattito sulla necessità di “assicurare l’autonomia strategica dell’Ue”. “Esiste ancora un dibattito su questo, ma solo da parte del presidente Macron. Gli altri sono semplicemente contenti del fatto che gli americani abbiano in carico tutto, e tutte le decisioni fatte in Europa sono state ampiamente imposte da Washington”, ha spiegato il ministro. “Della Nato non parlo nemmeno, è un’organizzazione del tutto statunitense. E l’Unione europea è diventata una sorta di appendice della politica europea”, ha affermato Lavrov, aggiungendo che è soprattutto l’Europa che soffre delle sanzioni imposte dall’Occidente.

