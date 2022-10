Lavoro: nel 2022 sette morti nei cantieri di Roma, il dato più alto degli ultimi 16 anni

Sono sette i morti nei cantieri di Roma dall’inizio dell’anno: è il dato più alto registrato nel settore edile negli ultimi sedici anni. Cinque decessi sono stati determinati da cadute dall’alto. Sono i numeri diffusi dalla Filca Cisl di Roma in seguito all’ennesima morte bianca nel settore. Sabato scorso, un operaio moldavo di 47 anni, dipendente di una ditta di costruzioni e ristrutturazioni, è caduto dal tetto di una villetta in via della Nocetta, al quartiere Monteverde, a pochi passi da villa Pamphjili. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari che hanno provato a rianimarlo, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Morto sul colpo, è stato il responso dei medici. Neanche 24 ore prima, il venerdì pomeriggio, in provincia di Roma, a Canale Monterano un 21enne, impiegato in un’azienda di falegnameria, si è ferito gravemente facendo un volo di due metri da un nastro trasportatore: si era arrampicato per rimuovere un ceppo che aveva bloccato il macchinario ma ha perso l’equilibrio ed è caduto. Il giovane operaio è stato trasportato d’urgenza, in eliambulanza, al policlinico Gemelli dove è entrato in codice rosso, in gravi condizioni. La sua prognosi è riservata. Sempre sabato, nel pomeriggio, ha scampato il peggio un 26enne, lavoratore di un ristorante sulla via Prenestina in zona Tor Pignattara: intorno alle 18:30, mentre maneggiava una piastra elettrica per tostare il pane, è rimasto folgorato. Per fortuna, il 26enne se l’è cavata con una prognosi di pochi giorni e senza lesioni.

Le condizioni generali di sicurezza, sui luoghi di lavoro, hanno sollevato la preoccupazione dei sindacati e delle istituzioni. Il segretario della Filca Cisl di Roma, Nicola Capobianco, ha affermato: “Tutto ciò è inaccettabile e bisogna assolutamente fermare questa lunga scia di sangue. Sono vite strappate ai loro affetti, alle loro famiglie.Non possiamo rassegnarci ad assistere ad una strage a puntate”. L’assessora al Lavoro di Roma, Claudia Pratelli, ha espresso cordoglio per l’ennesima vittima e ha promesso: “Ci siamo fatti promotori di percorsi di formazione, ci adopereremo anche per campagne informative. Occorre moltiplicare gli sforzi per rafforzare la cultura della sicurezza sul lavoro, i doverosi controlli e il rispetto dei contratti”. L’assessore al Lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, nell’esprimere le condoglianze alla famiglia dell’operaio, ha ricordato: “Siamo consapevoli che bisogna agire subito e in fretta per contrastare questo dramma quotidiano che non riguarda solo il Lazio ma il nostro Paese”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram