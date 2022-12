Lavoro, Bonomi: “E’ un’attività da misurare sul risultato”

Il lavoro “non è più il vecchio scambio fordista tra orario e salario. È un’attività che va misurata sul risultato, a prescindere dal luogo in cui lo si presta e dall’orario”. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, in un’intervista sul “Messaggero”. “Il contratto nazionale di lavoro – ha proseguito – resta un presidio virtuoso per i minimi salariali e i diritti del lavoratore. Ma i nuovi profili tecnici del lavoro oggi non si trovano nelle vecchie tabelle d’inquadramento nazionale di ogni settore, cambiano da impresa a impresa”. Per questo, secondo Bonomi, “serve un balzo in avanti della diffusione dei contratti integrativi aziendali: è lì che si decide la retribuzione ottimale per qualifiche, la metrica della produttività premiata, il welfare aziendale. Nonché un salario commisurato anche ai reali costi territoriali: il costo della vita a Milano non è quello di altre città”. Nel sindacato aziendale “questa consapevolezza c’è, a livello nazionale politica e parte del sindacato ancora non lo capiscono. Spostare la contrattazione nelle fabbriche – ha sottolineato – significa togliere potere alle direzioni centrali, al sindacato nazionale e ai partiti”. Per il presidente di Confindustria “un rallentamento dell’economia ci sarà” e quello di cui le imprese hanno bisogno sono “interventi che spingano la crescita e gli investimenti”. “Tutte le associazioni industriali europee – ha spiegato – chiedono misure comunitarie per far fronte alla sfida del ‘buy american’ di Biden e della dipendenza europea dai microprocessori asiatici. I governi di Francia e Germania prima di Natale hanno chiesto una risposta improntata su deroghe maggiori al limite degli aiuti di Stato. È una risposta sbagliata: le vie nazionali premiano chi ha più spazio fiscale per incentivare le proprie imprese, ma così si spezza il mercato unico europeo e l’Italia è svantaggiata”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram