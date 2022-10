Latina: terremoto giudiziario sul litorale, dopo Sabaudia ai domiciliari anche la sindaca di Terracina

Un nuovo terremoto giudiziario sul litorale pontino: oggi, nell’ambito di un’operazione dei carabinieri e della guardia costiera, sono state arrestate cinque persone, tra cui la sindaca di Terracina, Roberta Tintari, eletta nel 2020 con il sostegno di Fratelli d’Italia, Cambiamo di Toti e due liste civiche. Ai domiciliari, oltre a Tintari, anche Corrado Costantino, dirigente comunale del settore marittimo; Gianni Percoco, assessore all’Urbanistica del comune di Terracina; Alberto Leone, responsabile unico di procedimenti di appalto; l’imprenditore Giampiero La Rocca, assessore al Demanio marittimo e l’ex vicesindaco, Pierpaolo Marcuzzi, già ai domiciliari a febbraio scorso nell’ambito della stessa inchiesta e adesso arrestato nuovamente. Sette le persone a cui stata notificata la misura di divieto di dimora. In tutto sono 59 gli indagati.

I reati contestati, a seguito dell’indagine avviata nel 2019, ricordano la vicenda che a febbraio scorso ha determinato il commissariamento del vicino comune di Sabaudia, a seguito dell’arresto di più persone tra cui la sindaca Giada Gervasi. Oggi la procura di Latina, contesta ai 59 indagati – tra cui ci sono cinque arrestati ma anche l’europarlamentare Nicola Procaccini – abusi edilizi e corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe avvenuto uno scambio di favori: in cambio di voti l’amministrazione comunale sarebbe stata compiacente nella concessione degli arenili. Anche nella precedente inchiesta su Sabaudia, tra le ipotesi della procura c’era quella che l’ex sindaca, Gervasi, avesse influenzato i controlli nei confronti dei titolari delle attività balneari per sfavorire i suoi avversari politici.

Nel caso di Gervasi, avvocato, eletta con liste civiche di orientamento di centrodestra va rilevato che i rivali politici erano tra le fila di Fd’I e FI, i quali alle elezioni del 2017 avevano appoggiato un candidato diverso dalla sindaca eletta, al secondo turno, con un plebiscito di voti: il 77,7 per cento. Per Tintari a Terracina la vittoria nel 2020 era invece arrivata, sempre al secondo turno, con il 53,9 per cento contro il candidato di Lega e Forza Italia. Negli ultimi dodici mesi di inchiesta a Terracina sono stati sequestrati: un campeggio in località Canneto, all’estremità sud del territorio comunale, al confine con Fondi; un ristorante sul porto e diverse strutture pubbliche. Sono contestati a titolari e gestori abusi per ampliamenti o modifiche realizzate su area demaniale ma anche la realizzazione del ponte pedonale di legno, che attraversa il canale Pio XVI, è oggetto di indagine.

Legambiente Lazio, che attraverso il circolo locale segue la vicenda fin dall’inizio, ha annunciato che si costituirà parte civile al momento dell’apertura del processo. “L’impianto generale della vicenda che riguarda Terracina è simile a quello di Sabaudia, in entrambi i casi si ipotizza un sistema clientelare con concessioni date agli amici e agli amici degli amici. Saranno i giudici a valutare, ma noi fin dall’inizio abbiamo denunciato una gestione ‘artistica’ degli arenili”, spiega Anna Giannetti del circolo Pisco Montano di Legambiente, interpellata da “Agenzia Nova”. Sia sul fronte balneare che su quello portuale si sospetta che le concessioni fossero gestite in modo clientelare. Manca il Piano di utilizzo degli arenili dal 2003 e tutto è stato lasciato alla discrezionalità. Per anni ognuno ha cercato di ottenere il massimo ingraziandosi il politico di turno”, conclude Giannetti.

