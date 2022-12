Landini in piazza a Roma critica il governo: “Sulla Legge di bilancio ci ha convocato a cose fatte”

Questo governo “non ha discusso con Cgil, Cisl e Uil la legge di bilancio, ci ha convocato prima per sapere cosa pensavamo, noi abbiamo dato massima disponibilità e messo le proposte, dalla riforma fiscale alla riforma delle pensioni. Ci hanno riconvocato il 7 di dicembre. Peccato che la legge di bilancio l’avessero già discussa tra le forze di maggioranza. A noi ci hanno chiesto cosa e pensavamo avendola già presentata in Parlamento, e avendo già discusso in maggioranza quali emendamenti fare”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della manifestazione in piazza della Madonna di Loreto, a Roma.

“Si possono fare molte critiche ma non si può dire che siamo dipendenti dalla politica, siamo un sindacato autonomo e indipendente e rispondiamo ai bisogni delle persone” ha detto in mattinata ai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio1 parlando degli scioperi in corso contro la manovra del governo di centrodestra. “Il governo ci ha incontrato una volta e poi ha fatto la manovra. Ci hanno chiamato a manovra già decisa. Non scioperiamo ora con il governo di destra, lo abbiamo fatto anche con il centrosinistra”, ha chiarito.

